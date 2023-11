Así se movilizan madres y padres para exigir protección en los muros de los campos de fútbol de Ibiza

Cristina Martínez, madre del jugador infantil de la UD Ibiza que el pasado enero sufrió una fractura craneal a consecuencia de chocar contra el muro perimetral de un campo de fútbol municipal, inició este sábado una serie de protestas junto a un grupo de padres para exigir medidas urgentes a los ayuntamientos. La familia de Izan Moreno, el niño afectado por el fuerte golpe, y varias decenas de padres acudieron ayer al campo municipal de Can Cantó con camisetas y pancartas reclamando protecciones en los recintos deportivos para evitar accidentes como el que han sufrido varios jugadores de categorías inferiores, el más reciente el producido el pasado sábado en Can Misses 2, donde un cadete del CD Ibiza perdió la conciencia y sufrió convulsiones tras golpearse en la cabeza con uno de estos muros.

Las movilizaciones comenzaron este sábado en Can Cantó, donde los futbolistas de ambos equipos en un partido de fútbol base saltaron al campo con pancartas en las que podía leerse ‘Protección Ya!!!’. Estos actos de presión se prolongarán durante el fin de semana en diferentes campos de fútbol municipales bajo el liderazgo de Cristina Martínez, con el objetivo de que los ayuntamientos adopten medidas urgentes para proteger y acolchar los muros y vallas perimetrales y evitar así lesiones y accidentes en los deportistas.

Martínez luchó durante meses para lograr el compromiso de las instituciones insulares. En julio, el Consell de Ibiza presentó una partida de medio millón de euros para que los ayuntamientos pudieran hacer reformas en este sentido. Los cinco municipios han iniciado el proceso de licitación de los trabajos, pero ninguno los ha llegado a ejecutar todavía. Por eso, y tras el último accidente, los padres han decidido elevar sus quejas y visibilizar su preocupación para que estas labores se realicen con carácter de urgencia.

«Dado que no obtenemos hechos reales y medidas urgentes, a través de movilizarnos es la manera de presionar y decir que por favor pongan de una vez solución», explicó ayer Martínez desde la pequeña grada de Can Cantó, precisamente junto a uno de estos muros de hormigón que se pretenden acolchar.

La madre de Izan, que tuvo que ser ingresado en la UCI de Son Espases (Palma) en enero, aseguró que tiene el respaldo de multitud de padres y madres preocupados por este asunto: «Desde que he retomado mi lucha recibo el apoyo a diario y el cariño de la gente. Estamos por todos los campos para que entre todos se pueda poner remedio de una vez por todas. Al final, se trata de proteger a todos los niños de la isla».

Cristina contactó con la madre del último joven afectado para darle su apoyo. «Cuando te pasa eso te sientes un poco sola y en todo momento le ofrecí mi ayuda y apoyo y me alegro mucho de que el niño esté bien», indicó. Asimismo, recordó que no solo se han producido golpes graves entre los menores. «Siempre hablamos de los casos más graves, pero se dan en el día a día porque las instalaciones no tienen protecciones. Hay lesiones debido a los golpes en rodillas, tobillos, brazos... El objetivo es proteger a todos», dijo.

En cuanto a las conversaciones mantenidas esta semana con los políticos, concluyó: «Sé que nos quieren ayudar, pero la solución no llega. Hay que presionar. No valen esperas ni trámites. Estamos hablando de seguridad, hay que acortar los plazos porque cada día que pasa los niños siguen en peligro».