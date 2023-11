Acaba de ganar la Titan Desert de Arabia Saudí, donde compitió con dos ciclistas exprofesionales que siguen a muy alto nivel como Haimar Zubeldia o Luis León Sánchez. Pero, precisamente, eso es lo que nos motiva a conocer un poco más a Enrique Morcillo. Un ibicenco que divide la vida en dos (náutica y ciclismo), según la época del año, y que se atreve a presumir de lo más importante que existe en la vida: la felicidad.

¿Quién es Enrique Morcillo?

Buena pregunta. Le diría que soy un chico al que le gusta correr en bicicleta que se le da bien. Aunque parezca prepotente, sé que tengo cualidades y que podía haber llegado a más. Pero nunca quise dedicarme a esto al cien por cien.<

¿Por qué?

Tenía que haberme ido de la isla. Nunca me decidí. Tenía otro trabajo. De niño empecé a trabajar en la mecánica de barcos. A los 33 años, lo sigo haciendo. Hoy tengo una empresa con otro compañero. Así que no me dedico a una sola cosa.

¿Y nunca le sedujo correr una Vuelta a España, un Tour de Francia?

Pero antes tienes que pasar por una Vuelta a Burgos, una Vuelta a Asturias… Pero es lo que le digo. Me tendría que haber ido de la isla y es verdad que tuve opción de marchar al País Vasco. Pero tenía mi novia aquí, mi carnet de conducir recién sacado, mi mountain bike…, mi vida.

¿Ibiza es el paraíso?

Para mí, sí. Llevo aquí toda mi vida. Pero tengo mis obligaciones como si viviese en Madrid. Cada día me levanto a llevar a mis hijos al colegio y aquí hay que ganarse la vida como en cualquier otro lado. Mi hermano trabaja en la construcción y mi hermana en el Banco de Santander.

Usted en la mecánica de barcos.

En verano. Sobre todo en verano. Entonces hay todo el trabajo del mundo. Pero de octubre a marzo me dedico a mi otro trabajo que es entrenar, porque apenas se navega. Los barcos están amarrados. Hay empresas de náutica que cierran en diciembre y enero. Pero con lo que se gana en verano se vive, compensa.

¿Pero en verano le queda tiempo para entrenar?

No mucho. Además, hay mucho tráfico y hace mucha humedad. Desde que te levantas de la cama estás sudando. Así que no es lo mismo que en esta época, para nada. Y como también estoy con los barcos, el verano es otra historia para mí.

¿Entrena mucho ahora?

Todos los días. No puedo engañar. Los resultados no llegan por arte de magia. Pero me gusta ganar carreras, me gusta correr rápido y compararme. Me siento en la obligación de hacerlo y este año quiero ver hasta donde puedo llegar a la Cape Epic en Sudáfrica. Tengo un quinto puesto, pero quiero más.

¿Ganar?

Si se pudiese….

¿Y se lo cree?

Pues debería. Aún más después de escuchar lo que me dijo Luis León en la última Titan, “has hecho lo que has querido, créetelo, porque tú puedes”.

¿Y qué le contestó?

Que si me lo hubiese dicho antes, porque a los 33 años ya me queda poco.

¿Qué hubiese cambiado?

Puede ser que hubiese cambiado algo. Pero tampoco lo sé, porque creo que estoy donde tengo que estar. Ganó un sueldo con la bicicleta. Tengo un buen equipo que me respalda y no me va mal. Programo mi vida como me gusta. No puedo quejarme. No debería.

Viviendo en Ibiza…

Pues mi madre es de Guadix y mi padre de un pueblo de Cuenca y llegaron aquí en los años setenta para trabajar en la construcción y, desde entonces… Yo vivo en San Carlos, en una casa de campo, fuera del casco urbano. Tengo todas las posibilidades para entrenar.

¿Hace entrenos salvajes?

A veces. Este año fui a una carrera de ultrafondo de gravel el 1 de septiembre en Granada. Lo quería hacer de un tirón sin parar solo a coger agua. Pero me retiré cuando llevaba 25 horas y 550 km. El ganador hizo 780 pero yo me tuve que retirar por un dolor en la rodilla.

¿Hay cosas más duras que eso?

Lo que hace mi hermano en la construcción. Eso es muy duro. Ahora les han cambiado las condiciones laborales. En verano han parado por el tema de los ruidos y buscado alternativas. Pero es muy duro. Le admiro.

Usted es una personalidad en Ibiza.

Al ser una isla tan pequeña y llevar tantos años… Pero no necesito más de lo que tengo y, sobre todo, disfrutar con lo que hago. Este año monté una escuela de ciclismo con Gabriel Noguera y los sábados hacemos rutas con los niños.