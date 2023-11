El Class Bàsquet Sant Antoni sale este domingo de visita a la cancha del Ibersol CB Tarragona, un rival a priori bastante asequible y al que se enfrenta esta tarde (19 horas) en un partido que será televisado por el Canal FEB TV.

La escuadra isleña persigue hoy su tercera victoria consecutiva y su quinto triunfo en lo que va de campaña, mientras que los catalanes tratarán de conseguir su primera victoria esta temporada en el grupo Este de la LEB Plata.

El bloque portmanyí que entren David Barrio, que viene de tumbar al que era el líder, el Odilo Cartagena, quiere seguir creciendo y para ello no puede fallar ante el colista de la conferencia.

Sin excesos de confianza

A pesar de que los sanantonienses, que son terceros en la tabla, parten como favoritos, su entrenador, David Barrio, no se fía del adversario.

«En esta Liga todos los partidos son importantes, como se ha visto hasta ahora, y cualquier rival puede ganar a cualquiera. Lo que peor haríamos, sobre todo en esta semana tan extraña por la triple jornada, es confiarnos. No podemos pensar que vamos a una cancha fácil por el hecho de que todavía no conozcan la victoria. Eso los hace más peligrosos todavía porque no han estado tan lejos de conseguirla», manifestó Barrio.

«A nivel individual, tenemos que estar muy atentos a Boonyasith, que es uno de los mejores anotadores de la categoría, una de las sorpresas en este apartado. Además, en el rebote tienen a Baptiste Chazelas, que es un jugador que está dominando los tableros», comentó también el míster del Class Sant Antoni, que además señaló: «Creo que tienen argumentos suficientes para no estar, a nivel de plantilla, en la posición en la que se encuentran en la clasificación y nosotros tenemos que seguir sumando. Queremos volver con la quinta [victoria de la temporada] y seguir enganchados en los puestos de privilegio en los que estamos ahora mismo. Y, sobre todo, ir sumando sensaciones y kilómetros en las piernas, a la vez que triunfos»,

El equipo ibicenco tiene a todos sus jugadores disponibles para este desplazamiento a Tarragona, excepto a Kalinicenko, que sigue arrastrando problemas físicos que le han impedido jugar los últimos encuentros ligueros y en lo que no ha podido ayudar a sus compañeros.