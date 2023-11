Fernández Romo, técnico de la UD Ibiza: «La sensación que tengo es que regalamos los goles»

Guillermo Fernández Romo, entrenador de la UD Ibiza, se mostró anoche contrariado y disgustado con la eliminación de su equipo de la Copa del Rey. El técnico del conjunto celeste lamentó el nuevo tropiezo sufrido por su equipo en pocos días frente al Villanovense, un conjunto de inferior nivel, que supo aprovechar bien sus bazas y sus oportunidades en la segunda parte para doblegar a los isleños y hacerse con el pase a la siguiente ronda del torneo.

En este sentido, Guillermo Fernández Romo indicó que para amarrar la victoria la UD Ibiza tenía que haber hecho en la segunda mitad lo que sí que hizo bien durante todo el primer periodo.

«Lo que ha pasado en la primera parte es lo que teníamos que haber mantenido durante todo el partido. Veníamos con toda la intención y tenemos la decepción de perder y de caer eliminados. Sobre todo cuando hemos hecho una primera parte con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, en la que llevamos el control y en la que jugamos más en su campo que en el nuestro», explicó Fernández Romo, antes de continuar con su análisis: «En la segunda parte, pues, bueno, hemos tenido ahí unos momentos de descontrol en los que ellos han aprovechado sus ocasiones y después nos ha faltado todo el sentido común que hay que tener quedando tiempo por delante para haber construido las cosas mejor. Pero, cuando te pide más el corazón que la cabeza, pues, pasa lo que pasa».

Asimismo, el preparador d e la UD Ibiza comentó que «todo» en el juego de su equipo frente al Villanovense fue preocupante, por lo que incidió en que deben «seguir trabajando».

«La sensación que tengo es que regalamos los goles. Y cuando regalamos los goles, semana tras semanas, es algo que no te ayuda a construir las situaciones desde la cordura que tenemos que tener. Al final esto se tata de jugar bien, de tener ocasiones y también de evitar que el rival en cualquiera de sus acercamientos te genere peligro», señaló el técnico isleño, al tiempo que destacó: «Creo que tenemos que seguir trabajando en toda esa fase defensiva porque con el 0-1 no estaba pasando nada en el partido y han llegado y nos meten ese gol. Y no se puede regalar el segundo gol como lo hemos regalado».