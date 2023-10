El día menos pensado. Un buen título para una serie documental de ciclismo y un efectivo titular para definir, por qué no, la primera derrota de la UD Ibiza en Primera RFEF. La escuadra ibicenca llegaba a la cita frente al CF Intercity en plenas facultades y en disposición de erigirse como el nuevo líder del campeonato, tras la derrota el sábado del Castellón, pero hizo su peor encuentro y acusó el mal de altura para recibir su primer correctivo en la décima jornada (1-3) y nada menos que delante de su propia afición.

Nada salió como estaba previsto en Can Misses. Para empezar, porque los cambios introducidos por Guillermo Fernández Romo no dieron la talla. En particular Cedric, que no acaba de explotar sus cualidades con la zamarra celeste y que sentó, para sorpresa de todos, al ruso Obolskii. También se echó de menos de inicio a Álex Gallar, quien aquejado por unas molestias [al parecer, porque nadie lo explica] está dejando su sitio a Rubén Díaz.

Los hombres de Romo perdieron su condición de invictos y cuajaron su peor actuación esta temporada. Aunque también es cierto que lo hicieron posiblemente en el mejor partido de un Intercity que parece hecho para algo más que para deambular en mitad de la tabla.

Ya había avisado el Intercity a balón parado con un cabezazo peligroso de Xemi, y tras una respuesta idéntica de Soko en el área visitante, fue Emilio Nsue el que se anticipó a la zaga celeste a la salida de un córner y acertó con un testarazo inapelable que significó el 0-1 a los cinco minutos de partido.

El cuadro alicantino estaba sorprendiendo a la UD Ibiza con un medio campo muy nutrido y una presión efectiva que multiplicaba las imprecisiones del conjunto local. Sólo las cabalgadas de Soko por banda derecha alteraban el guión en un inicio demasiado errático por parte de los hombres de Fernández Romo.

Al filo de la media hora de juego pudo llegar el 0-2 en un contragolpe dirigido de manera soberbia por Xemi, pero Aarón Piñán no logró definir con éxito dentro del área tras recibir con ventaja.

En el tramo final del primer episodio reaccionó la UD Ibiza. Consiguió desplegarse por ambos costados y encontró entre líneas a un Cedric más participativo pero igual de indolente.

No obstante, el combinado isleño apenas contabilizó antes del descanso un puñado de cabezazos blandos en estrategia y un remate de Rubén Díaz también a las manos de Manu Herrera para finalizar otra acción de Soko por el perfil diestro.

Con un resultado adverso ante un muy buen Intercity y con la necesidad de aumentar el ritmo y la sensación de peligro se marchó el equipo celeste a vestuarios.

Del empate a la sentencia

Al Ibiza le costaba penetrar las líneas de un Intercity muy bien plantado en el campo, con una disciplina táctica que ahogaba las combinaciones celestes. Y en una transición fugaz la tuvo Piñán tras recibir el balón dentro del área y rematar a la media vuelta a las manos de Sequeira.

Los de Romo insistieron por el costado de Soko y encontraron en un par de centros al área a Cedric, que se mostró muy desacertado de cara a portería. Mucho más efectivo en sus llegada fue el Intercity, que puso en serios aprietos a Sequeira en sendos disparos dentro del área en situación de contraataque.

Hasta que el bloque alicantino encontró premio cumplido el 70 de partido. Cristo halló una autovía por banda izquierda y puso un centro al corazón del área que Javi Jiménez despejó mal con la espuela, dejando el balón muerto para que Aarón Piñán batiera por bajo a Sequeira (0-2).

Mientras Amadeo Salvo bajaba de un respingo del palco con evidente gesto de cabreo, Soko se echaba de nuevo el equipo a la espalda para comandar el ataque que desembocó al instante en el 1-2. El camerunés se fue de todos por velocidad y sirvió en bandeja el tanto a Arroyo para recortar diferencias con casi 20 minutos por delante.

Romo incorporó a Suleiman, a Obolskii y a Gallar, pero tras unos minutos de arreón en los que la UD Ibiza acarició el empate, el juego ofensivo de los celestes se estancó y los de Sandroni sentenciaron en el descuento gracias a un penalti absurdo de Escassi por coger el balón con las manos sin estar el juego detenido. Álvaro Pérez puso el 1-3 definitivo desde los once metros dejando helado el coliseo celeste. La Copa del Rey, el jueves, será el próximo reto.