El O Beach Ibiza ultima su puesta a punto para la Mediterranean Countries 2023

Los equipos infantil y sénior del O Beach Ibiza de gimnasia estética de grupo, como vigentes campeones de la Copa de España, ultiman en estos días su puesta a punto para acudir a la Mediterranean Countries 2023, torneo de carácter internacional que se celebra en Italia y que este año acoge la ciudad de Chiari (Brescia) durante los próximos días 19 y 20 de octubre, donde las deportistas ibicencas representarán a España en la competición de programa corto y defenderán el pabellón nacional con el objetivo de lograr subirse al podio.

«Ya lo tenemos todo listo para viajar a Italia, aunque nos estamos preparando a fondo en esta última semana para competir al máximo nivel en el torneo internacional de los países mediterráneos, al que acudimos como campeonas de la Copa de España 2023», detalla a Diario de Ibiza Paola Salsoso, presidenta de la Asociación de Gimnasia Estética de Grupo de Balears, al tiempo que señala: «Hemos tenido una baja en el equipo sénior y vamos solamente con cuatro gimnastas de las mayores. En total nos desplazamos a Italia con ocho gimnastas entre ambos equipos, ya que ha habido dos cambios en el equipo infantil y uno en el sénior, aunque viajamos con el objetivo de subirnos al podio y traernos alguna medalla».

En este sentido, Paola Salsoso asegura que tiene «mucha confianza» en las opciones de los dos equipos de Ibiza a la hora de luchar por las medallas, ya que sus gimnastas cuentan con «un alto nivel» y los equipos de las principales potencias mundiales de la gimnasia estética de grupo, que son Finlandia y Rusia, «no van a estar presentes en esta cita internacional».

«Finlandia y Rusia no pueden competir porque a este torneo solo acuden los países mediterráneos, además de que los equipos rusos están vetados. Así que, nuestras opciones de medalla son aún mayores», apunta la presidenta de la Asociación de Gimnasia Estética de Grupo de Balears, no sin poner en valor, al mismo tiempo, la importancia de haber quedado campeonas de la Copa de España y haber conseguido clasificarse para representar a nuestro país en dicho evento internacional, que aglutina al mismo tiempo la celebración de la World Cup and Challenge Cup y la Mediterranean Countries 2023: «Nosotras competimos en el programa corto de la Mediterranean Countries, que es también casi como un mundial por el gran nivel de sus participantes».

En cuanto a las novedades que van a presentar en Italia los dos equipos del O Beach Ibiza Gimnástica Club, con respecto a los ejercicios que realizaron el pasado mes de mayo en Sagunto (Valencia) en la Copa de España, Paola Salsoso adelanta: «Hemos cambiado y renovado todos los ejercicios y también hemos variado el acompañamiento musical. Al ejercicio del equipo sénior le hemos metido ahora un tema de flamenco adaptado, mientas que las pequeñas van con una música de rock and roll de Candy Shop.

Con muy buenas sensaciones

En lo que respecta al ambiente con el que están trabajando y entrenando las gimnastas de las dos formaciones ibicencas, la dirigente de la Asociación de Gimnasia Estética de Grupo de Balears, explica: «Las sensaciones que tenemos para este campeonato son muy buenas. En el equipo infantil hemos tenido una incorporación nueva, con una gimnasta de 7 años, que tiene unas condiciones magníficas. Lleva con nosotras tres meses y se ha adaptado fenomenal y muy rápido al conjunto, aunque ellas todo esto se lo toman más como una experiencia para aprender y disfrutar que para competir. Con las mayores ya es otra cosa. Son niñas que tienen muchas más tablas y que ya han hecho otras competiciones de alto nivel. Van bastante preparadas y muy fuertes, por lo que intentaremos luchar al máximo para estar en el podio».