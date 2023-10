El Trasmapi UD Ibiza-HCE encajó este domingo su segunda derrota de la temporada en la División de Honor Plata masculina, tras caer por un resultado final de 29-23 en su visita a la pista del Eón Horneo Alicante, uno de los candidatos a pelear por el ascenso.

El conjunto ibicenco que entrena Eugenio Tilves no entró bien en el partido y no se sintió cómodo en ningún momento en el parqué del Pabellón Hermano Felicísimo Ruiz, donde no pudo desplegar su mejor juego para superar al cuadro alicantino.

La escuadra isleña arrancó el duelo a remolque del Eón Horneo Alicante, que en la faceta ofensiva se mostró mucho más certero en sus jugadas y pronto se cobró las primeras ventajas en el tanteo, con unas diferencias que le permitieron mandar con comodidad en el marcador durante toda la primera parte (4-2, 7-3, 9-4, 11-5 y 13-6) hasta llegar al intermedio con un claro 16-7 a su favor.

En el segundo periodo, el Trasmapi UD Ibiza-HCE intentó apretar en defensa para recortar las distancias, pero no fue capaz de frenar el juego de los alicantinos, que apenas dieron opciones a los ibicencos para soñar con una posible remontada y siguieron ofreciendo un gran rendimiento tanto en defensa como en ataque.

La formación pitiusa no tuvo su mejor día en Alicante en la faceta anotadora y siempre contó con el tanteo del partido en su contra (18-10, 19-10, 20-12, 22-15 y 25-19) hasta cerrar el duelo con el definitivo 29-23.