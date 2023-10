Enrique Morcillo disputará este domingo con la selección española el Mundial de Gravel. El ciclista ibicenco solicitó una 'wild card' que le ha sido concedida para poder ser convocado con el equipo nacional que participará en la prueba internacional en la región italiana de Véneto. Allí, el 'biker' del Buff Megamo correrá con figuras de la talla de Alejandro Valverde, Sergio Mantecón o el ciclista del Movistar Team Iván García Cortina. Y también con estrellas del ciclismo mundial en activo como el belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), múltiple medallista mundial y plata en Tokio 2020.

Morcillo estará en la lista de salida de la segunda edición de los Campeonatos del Mundo UCI de Gravel, organizados por la Unión Ciclista Internacional, en una prueba elite masculina de 169 kilómetros que comenzará en el Lago Le Bandie en Treviso y concluirán en Pieve di Soligo, situado 23 km más al norte. El recorrido discurrirá por una dinámica mezcla de carreteras de grava y asfalto, con amplios tramos llanos y pendientes exigentes.

En conversación telefónica con Diario de Ibiza, Enrique Morcillo explica que la razón por la que ha recibido el pase para disputar el Mundial es que en la prueba de la Copa del Mundo disputada en mayo no pudo clasificarse tras sufrir problemas mecánicos cuando corría destacado en cabeza junto a Valverde y Cortina. "Llamé al seleccionador para decirle que podía contar conmigo, que no me dejara en tierra y que iba a estar bien para esta época", desvela el ciclista ibicenco, quien descarta en principio luchar por las posiciones de cabeza ya que, al ser su primera participación, saldrá en el puesto 150 de salida en una parrilla con 200 participantes.

"Ya sales con muchas posiciones perdidas y aunque hay casi 170 kilómetros, no es tan fácil remontar con gente tan buena y carreteras estrechas. Haremos lo que podamos, quiero ver cómo es un Mundial de Gravel. Voy a enfocarlo para ver cuál es el ritmo y a ver cómo va para el año que viene, porque no he corrido nada de gravel. No tengo las piernas de Van Aert, pero me dejaré la vida", argumenta el de Santa Eulària.

La carrera comienza con una vuelta alrededor del lago de Le Bandie, sede de los Campeonatos del Mundo de ciclocross UCI 2008, seguida de un tramo llano de 30 km compuesto predominantemente de grava antes de que aparezcan las primeras colinas. Los corredores cruzarán la línea de meta por primera vez tras completar 46 km. Un segundo bucle hacia el noreste contiene más segmentos pavimentados pero también un aumento sustancial de la elevación, culminando con un segundo paso por la línea de meta tras 86 km. El último bucle al oeste comienza con una mezcla de 30 km de segmentos cortos de grava y carretera, todos ellos en terreno llano.

Valverde lidera a la selección española

De cara a este 2023, se espera que vuelve a repetirse la presencia en la línea de salida de grandes estrellas, entre las que brillará de forma especial Alejandro Valverde, que se colocará un dorsal para competir al máximo nivel este domingo por primera vez tras su retirada. El ciclista murciano ha competido este año en dos pruebas pertenecientes a las UCI Gravel World Series, La Indomable y la Hutchinson Ranxo Gravel, y en ambas logró la victoria con gran claridad exhibiendo que se mantiene a un altísimo nivel. En este Mundial de Gravel, también estará representando a la selección española Iván García Cortina, ciclista del Movistar Team y amante de este tipo de pruebas, que viene de ser 11º en el recién disputado Campeonato de Europa de Carretera.

Además de Valverde y Cortina, competirán con los colores del combinado nacional en el Campeonato del Mundo de Gravel aquellos ciclistas que han solicitado participar en categoría élite y que habían conseguido previamente la clasificación para el evento. Por tanto, el listado de corredores de la selección española lo completarán Sergio Mantecón, Alberto Losada, Ferrán Robert, Darío Gadeo, José María Sánchez, Eduardo Talavera, Julen Zubero e Irene Méndez. También disputarán este Campeonato del Mundo de Gravel, tras solicitar una wild card, Enrique Morcillo, destacado ciclista en pruebas de larga distancia de BTT; Marta Romeu, ciclista del Laboral Kutxa y que el pasado año finalizó 14ª en el Mundial de Gravel; y Guayente Minchot, especialista en competiciones de Gravel.

Por otra parte, el ciclista ibicenco no podrá participar en la Vuelta Cicloturista a Ibiza por un compromiso con su equipo, el Buff Megamo Team. Morcillo correrá en la misma fecha, el próximo fin de semana, la prestigiosa carrera de btt maratón La Tramun, en Girona.