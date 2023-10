La tercera edición de la regata Ibiza JoySail se cerró con la victoria del ‘Moat’ (Performance), ‘Dark Horse’ (Performance Cruising), ‘Aurelius’ (World Cruising) y ‘Svea’ (J Class) tras la celebración de tres pruebas en aguas pitiusas, en una edición exitosa con récord de participantes y donde la flota ha disfrutado en el agua y en tierra.

En esta edición de la Ibiza JoySail han pasado nombres del nivel de Bouwe Bekking y Paul Westlake (Svea), Peter Holmberg y Francesco de Angelis (Topaz), Will Oxley y Mark Sadler (Jasi), Guillermo Parada (Moat), Andy Beadsworth y Bill Tripp (Prevail), Jesper Bank (All Smoke) entre otros. Y españoles como, Pablo Arrarte (Jasi), Nacho Postigo y Javier de la Plaza (Topaz), Juanlu Paez (Moat), Pachi Rivero (All Smoke) o Simbad Quiroga (Svea).

El Moat (Swan 115) sigue siendo el rey de la Ibiza JoySail después de haber ganado las tres ediciones de la regata de superyates nacida en el año 2021 y donde el barco de Juan Ball es uno de los grandes referentes.

Junto al Dark Horse (Swan 80), ganador en Performance Cruising, son las únicas embarcaciones que han participado en todas las ediciones de la Ibiza JoySail.

Juan Ball, uno de los grandes embajadores de la regata comentaba nada más llegar a Marina Ibiza como tricampeón de la Ibiza JoySail que «es una regata que nos encanta, y desde que empezó entre proyecto hace tres años nos invitaron a participar y desde entonces hemos ido de la mano».

Además este año el gran aliciente para el Moat ha sido competir con el Jasi, un barco gemelo: «Hemos estado compitiendo mano a mano con el Jasi y esto ha sido muy productivo para las dos partes».

All Smoke (SW-RP 90) era tercero, superando en la última jornada al Kiboko Tres (SW 105) que fue cuarto en la general, aunque acabó llevándose el premio de campeón en la categoría Corinthian ha sido el Kiboko Tres (SW 105).