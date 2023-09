Tilves: «Los errores inocentes se pagan en esta categoría»

El entrenador del Trasmapi UD Ibiza, Eugenio Tilves, no puso paños calientes a la dura derrota de los suyos: «El equipo venía tocado, con lesionados, pero no es justificación para perder como hemos perdido, no estuvimos al nivel». El gallego explicó que en la segunda parte fallaron dos o tres lanzamientos y no sabe por qué se pusieron nerviosos. «Empezamos a hacer guerras individuales, a forzar más, y a cometer errores inocentes que se pagan en la categoría. Con prisas no se consiguen las cosas», indicó Tilves tras el encuentro.