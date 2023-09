El hasta hace unos días presidente de la Peña Deportiva, Juan Marí ‘Dalias’, ha querido despedirse de los aficionados del club con una emotiva carta de adiós en la que realiza un somero recorrido por su amplia y exitosa etapa al frente de la entidad santaeulaliense.

Juan Marí inicia su escrito de despedida señalando que «si puediera viajar al pasado en una máquina del tiempo», sin duda alguna, «volvería a ser presidente de la Peña Deportiva».

«Ahora que terminan 20 años maravillosos, primero como directivo y luego ocupando la presidencia, creo que es el momento de da las gracias», apunta el ya expresidente, al tiempo que afirma: «Todas las historias que me ha tocado vivir en estas dos décadas las he compartido con cientos de personas. La lista sería inmensa si me pusiera a escribirla con nombres y apellidos, así que me gustaría que esta carta fuera un agradecimiento general para todos los que se han dejado la piel por un club que amo desde que era niño».

Seguidamente, el exmandatario peñista manifiesta que «para empezar están mis compañeros de junta, tan enamorados de la peña Deportiva y del pueblo de Santa Eulària como yo».

«Haciendo equipo hemos trabajado muy duro para que esta entidad polideportiva tuviera un marcado carácter social y fuera la casa de todos los santaeulalienses», explica Juan Marí en su comunicado, en el que también destaca la importante labor llevada a cabo por los trabajadores y profesionales del club en todas sus áreas, dado que «ellos y ellas son los protagonistas de las muchas alegrías y triunfos que ha conseguido recientemente la Peña».

Por ello, el exdirigente del club de Santa Eulària declara: «Todo lo que estoy recordando habría sido una quimera sin el apoyo que patrocinadores privados e instituciones públicas han brindado a la Peña a lo largo de estos años. Especialmente durante el periodo de la pandemia».

De igual modo, Juan Marí se despide con cariño, a la vez que subraya: «Mi último gracias está reservado a los peñistas que han decidido tomarnos el relevo en la directiva. La savia nueva e ideas frescas que ya está aportando la junta que ahora preside José Javier Tur Marí le sentará fenomenal al club. Juntos soplaremos en 2025 las velas de un cumpleaños muy importante. La Peña celebrará su 90º aniversario más joven que nunca».