El carrilero vasco de la UD Ibiza Unai Medina admitió ayer que el aplazamiento del partido del pasado domingo frente al Real Murcia «pilló de sorpresa» al equipo celeste y reconoció que continúan sin conocer la nueva fecha del partido, mientras trabajan «centrados» en el duelo de este sábado ante el Atlético de Madrid B (16 horas).

El exfutbolista del Racing de Santander compareció ayer ante los medios para confesar que «es ilusionante que el equipo vaya ganando de tres en tres», aunque en el vestuario de la UD Ibiza son conscientes de «la complicación que tiene el fútbol actual para ganar a cualquiera».

«No tenemos ni idea de cuándo jugaremos contra el Real Murcia, cuando se dé estaremos preparados para jugar tres partidos entre semana. Veníamos en buena dinámica con tres victorias en tres partidos, pero estas cosas pasan y no se puede hacer nada», indicó Medina.

Aún así, tratarán de «conseguir los tres puntos en Majadahonda» para mantenerse como el único equipo invicto en el grupo 2 de Primera RFEF. «Hacer tres de tres es muy complicado pero sabemos de lo que somos capaces. Somos un equipo muy competitivo, que se adapta muy bien a lo que nos dice el míster para cada partido y, si sacamos la mejor versión de cada uno, vamos a competir siempre», agregó en la sala de prensa del estadio Can Misses, donde advirtió de que el partido ante el filial del conjunto colchonero «será muy diferente» al disputado en Alcoy hace dos semanas. «El Atleti B creemos que es un equipo muy ofensivo, con gente con mucha calidad y tendremos que estar muy pendientes porque pueden hacer mucho daño con espacios. Será un partido completamente diferente al de Alcoy, donde era mejor estar bien posicionado y no conceder en las áreas. Ahora ellos tendrán gente rápida y de calidad arriba en un buen campo donde intentarán contragolpear y tendremos que estar atentos en defensa para que no nos pillen», argumentó.

Unai Medina, teórico titular en la lateral diestro del equipo celeste, también habló sobre la figura de Guillermo Fernández Romo, con el que ya coincidió en Santander: «El míster sigue siendo muy parecido al del Racing; para él es muy importante el grupo, estar muy unidos, que vayamos a una. Y lo está consiguiendo. Entre quien entre compite muy bien y está yendo todo muy bien, pero cuando no vaya tan bien se verá que el míster nos da tranquilidad y eso es importante».

Por último, el defensa de 33 años reconoció que el proyecto celeste cuenta con el potencial que le garantizaron antes de firmar por el club este verano. «No sabía hasta qué punto, pero sí sabía que el Ibiza iba a hacer un buen grupo y firmar a grandes jugadores. Así es, creo que tenemos muy buen equipo. Estamos corrigiendo errores y se está viendo que todos vamos a una y que competimos bien», dijo.