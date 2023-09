Ana Ferrer: «Tenía muchas ideas, pero priorizo que no se generen conflictos»

Ana Ferrer Prohías (Ibiza, 31-03-1990) puso fin en 2018 a una exitosa carrera deportiva de 16 años en la elite del balonmano nacional, donde llegó a ser internacional con España y un referente para la cantera ibicenca. Ahora se estrena en la política como regidora de Deportes en Vila, donde se ha fijado como prioridad acabar con la tensión entre clubes, como la protagonizada entre la UD Ibiza, el CD Ibiza y el CA Pitiús, y poner a punto las instalaciones existentes antes de embarcarse en nuevos proyectos.

Referente del balonmano ibicenco, entrenadora personal, madre… y ahora política. ¿Cómo está viviendo este cambio tan drástico en su vida?

Sí la verdad es que es un cambio enorme. Entré con muchas ganas y con muchas incertidumbres. Creo que ha sido uno de los cambios más importantes que he tenido hasta ahora, en otras situaciones sabía dónde estaba empezando y en este caso me he llevado muchas sorpresas. Me encanta crecer en el día a día y las dificultades que han aparecido en este cargo se me traducen en retos. Hay mucho por hacer y tengo ganas de aportar al máximo mi granito de arena apoyándome en todo el equipazo que me rodea.

Cuando aceptó ser la responsable de Deportes del municipio, ¿cuáles fueron las primeras ideas que le vinieron a la cabeza?

Me lo habían preguntado muchas veces y siempre había dicho que no sin pensármelo, pero esta vez fue diferente. Desde que soy madre y volví a la isla he encontrado bastantes deficiencias, siempre he estado bastante apartada de la política porque he considerado que estaba muy poco humanizada, que se había convertido en salsa rosa. Que tenía muy poco contacto con el ciudadano. En el ámbito deportivo esto me generaba una sensación aún mayor de impotencia porque considero que la persona encargada a nivel deportivo tiene que haberlo vivido desde dentro para conocer la situación y sentirse cercano a cada club. En mi opinión, siempre ha habido gente muy alejada de eso y a mí me encanta ayudar, siempre me he sentido muy ibicenca y muy orgullosa de mi isla y de los ibicencos. Era una propuesta compleja. En primera instancia cuando me lo ofreció Rafa [Triguero] me quedé un poco en shock, pensaba decir que no, pero luego puse todo sobre la mesa, lo que me gustaría mejorar y que quedándome de brazos cruzados no podría hacer, tengo dos hijos, me gusta meterme en la piel del resto y ayudar al máximo y era una oportunidad única. Era un ‘ahora o nunca’. Ya estamos trabajando mucho y vamos a dar grandes pasos.

Como deportista de alto nivel que fue, ¿de qué manera quiere contribuir a la mejora y evolución del deporte en Ibiza?

Hay que atender a las necesidades reales de los deportistas y no a otro tipo de cuestiones que en muchos casos son más estéticas pero no tan funcionales para los deportistas. Desde aquí me gustaría conseguir un acercamiento a los ciudadanos y me gustaría mucho, además de escucharles, atenderles como toca y para eso me parece imprescindible haberlo vivido desde dentro. Que los deportistas se sientan apoyados por esta institución, que a veces se ve como algo muy lejano, que solo dan premios pero no te escuchan, vienen a verte a un entrenamiento, reconocen tus reconocimientos… Tenemos mucho que aprender y a mí me gusta ir entendiendo las necesidades reales y atenderlas como toca.

¿Alguno de sus planes se están topando con la burocracia, los aspectos técnicos, las normativas…? ¿Se ven muy diferentes las cosas desde el despacho?

Sí, las cosas cambian mucho. Yo venía con muchas ideas pero me ha tocado priorizar porque la situación actual no es la adecuada, el mantenimiento de instalaciones no es el que debería, la situación es bastante deficiente, nuestros deportistas necesitan mucha más ayuda, hay situaciones muy mejorables, vienes con una idea pero si tienes que priorizar, no te permite avanzar en los aspectos que tú quieres. Hay que atender cosas que deberían estar resueltas.

¿Cuáles son esas primeras medidas urgentes que ha atendido?

Nos hemos reunido con deportistas y clubes, queremos escuchar a todo el mundo. Conocer cuáles son su circunstancias. Además de los horarios de pistas y terrenos de juego, la gran demanda ha sido el mantenimiento de las instalaciones, que no están en un buen estado. Tenemos que hacer frente a las situaciones más urgentes y una de ellas es la piscina de Can Misses, que es espectacular porque la cantidad de agua que estamos perdiendo es brutal. Con la gran necesidad que tenemos de agua en esta isla es una pena pero se está perdiendo agua desde hace muchos años. Considero que cuestiones tan vitales no te permiten pensar en crecimiento, sino establecer un objetivo prioritario y urgente que es el mantenimiento de las instalaciones que tenemos. Hay situaciones que no sé por qué no se han atendido antes. Hemos solicitado remanentes, pero llevamos años con unas grandes pérdidas en el tema de la piscina, y también en la de es Viver. Es una gran reparación, es muy importante y no se estaba haciendo. A veces en política se atienden cuestiones muy estéticas antes que atender situaciones reales. No hay ni un solo club que no se queje de la situación de las instalaciones, y desgraciadamente con razón. Antes que crecer y crecer, hay que arreglar la situación actual.

¿Entonces no considera prioritarios proyectos impulsados por el anterior gobierno como el pabellón multiusos de Can Misses y el Miniestadi de Es Putxet?

Hemos establecido un orden de prioridades. Lo primero es reconocer las necesidades de deportistas y clubes y en base a ellas establecer un orden de prioridades reales. La piscina está perdiendo mensualmente la cantidad de una piscina olímpica, nunca me hubiera imaginado esta situación. Vamos a tratar de resolverlo lo antes posible. No tiene cabida pensar en un futuro cuando a presente tenemos que atender estas demandas tan urgentes. Lógicamente entendemos que hay una necesidad de instalaciones, necesitamos más terrenos de juego y pistas techadas, son algunos de los grandes déficits que hemos visto en las reuniones. Queremos agilizar el terreno de juego, no tener que esperar a la construcción de un mini estadio entero sino construir en una primera fase un terreno de juego que sea utilizable lo antes posible. Si las demandas siguen en la misma línea seguiremos creciendo en el miniestadi, en ningún momento vamos a frenarlo. Tema de pabellones, es una necesidad grande una pista cubierta. Consideramos que un anteproyecto de un pabellón no atiende una demanda tan urgente. Estamos buscando vías mucho más rápidas, algún cerramiento de pista, o techado, a la par que vamos a trabajar en la necesidad de un pabellón, dentro de la burocracia de la administración. Estamos planteando techar pistas de colegios o una de las pistas de ses Figueretes. Necesitamos atender a las demandas a corto plazo. Haremos un plan para sacar adelante en un futuro un pabellón, pero no sabemos si éste u otro.

Una de las propuestas presentadas por Rafa Triguero es impedir la creación de nuevos clubes deportivos en el municipio, aduciendo falta de instalaciones. ¿Está de acuerdo?

Una cosa es impedir nuevos clubes y otra que los clubes crezcan. El problema es que las instalaciones que tenemos están completos, los pabellones cierran a las 12 de la noche. Cuando les presentamos la situación al Govern para que se involucre y participe en la mejora de las instalaciones municipales, no habían visto nunca esta situación. Estamos utilizando muchísimo patios de centros escolares, horarios hasta medianoche, esto no pasa normalmente. Lo que sucede es que si se forma un club nuevo o alguno por una riña se separa y se forma un nuevo club, éste te pide cosas similares a los otros. Si los pabellones están completos, no hay esa posibilidad. Si los clubes a nivel interno van creciendo, se está trabajando para eso porque lo que queremos es un crecimiento a nivel de base y que toda la población pueda practicar deporte. Pero tenemos que mejorar en esas condiciones.

¿Cuál es su proyecto estrella o su gran objetivo para esta legislatura?

Cuando entré tenía muchos objetivos, a día de hoy priorizo uno que es el que más está fallando hasta ahora y es cambiar el concepto del deporte de nuestro municipio. Se estaban generando conflictos, se estaba dando una imagen del deporte que yo no concibo, esta imagen tiene que cambiar por completo, tenemos que ver el deporte como un medio de unión, un medio de transmisión de grandes valores tanto a niños como a adultos y ser un ejemplo. Trabajar en esta línea será lo más importante. A nivel de instalaciones o proyectos, llevamos poquito tiempo y queremos hacer las cosas bien. Para eso no podemos tomar grandes decisiones en tan poco tiempo. Quiero seguir escuchando para tomar decisiones de la mejor manera posible.

Nada más comenzar su andadura en la política tuvo que enfrentarse con un verdadero marrón como el convenio de Can Misses y la guerra abierta entre la UD y el CD Ibiza… ¿Le ha quitado el sueño este tema, cómo lo abordó tan a bote pronto?

Si digo la verdad, este es un conflicto bastante menor dentro del ámbito deportivo. La palabra conflicto o guerra tiene que quedar atrás, tenemos que conseguir ese entendimiento, centrarnos en que el deporte crezca, que toda la ciudadanía viva el deporte como lo que hemos comentado. Y que cuestiones extradeportivas queden como meras anécdotas. Tenemos que fomentar el entendimiento y la unión entre todos, por eso nos reunimos primero con ellos, no entendíamos cómo se podía transmitir esta imagen en el municipio. Que entiendan que hay cuestiones mucho más relevantes, entidades que no tienen espacio donde entrenar. Estaremos del lado de los clubes que transmitan los grandes valores del deporte.

El partido que gobierna se posicionó claramente con el CD Ibiza y el CA Pitiús, pero al final no ha cambiado casi nada y la UD mantiene la exclusividad en el estadio… ¿Entiende que en el CD se sintieran en cierta medida traicionados?

Acabamos de entrar y lo único que hemos hecho ha sido un reparto equitativo de las instalaciones que tenemos en base a criterios muy objetivos y vamos a seguir en esta línea. El apoyo lo van a tener todos los clubes del municipio y ojalá todos podamos crecer y cada año la decisión sea más difícil. El contacto con todos los clubes es adecuado.

¿Cómo afronta la relación con ambos clubes? ¿Mantiene conversaciones de futuro con Amadeo Salvo?

No trabajamos en planes de futuro, sino a presente. Vamos a intentar estar al lado de todos y disfrutar del deporte juntos. Entiendo que ambos clubes tienen grandes ambiciones, soy exjugadora de balonmano y hasta que no se pita el final del partido yo ni gano ni pierdo. Me ciño al presente. Ojalá los dos clubes puedan ascender, vamos a apoyarlos al máximo y que todo salga bien. Pero no me ciño al futuro.

Ojalá todo el mundo suba y podamos disfrutar cada vez de más nivel, que en el municipio el nivel en todos los deportes es espectacular. Por ejemplo, había que reconocer algo en lo que estábamos en deuda con tres grandes deportistas del municipio [Toni Arabí, Mar Sánchez y Felipe Vivancos]. Tenemos que apoyar, escuchar, atender y trabajar.