El triatleta ibicenco Javier Vergara ha conquistado este sábado la medalla de plata en el Campeonato de España de Paratriatlón Sprint disputado en la localidad murciana de Águilas.

"Estoy muy feliz, venía un poco tocado de A Coruña donde fui con la selecicón a la Copa del mundo. Venía de una lesión fuerte, la primera que he vivido y fue muy complicada. En A Coruña tuve una mala actuación, no pude meterme en el nranking paralímpico y tenía la espina clavada. Aquí en Águilas quería destacar y hemos demostrado que somos aptos para el proyecto paralímpico de París 2024", ha explicado Vergara tras su actuación, en la que ha firmado un tiempo de una hora y media, cuatro minutos mejor que en tierras gallegas.

"He hecho una buena natación, también en la bici con 40 minutos exactos, bajando mi marca, y en la carrera a pie he mantenido un ritmo cómodo tras la lesión. He bajado también dos minutos de lo que hice en A Coruña. Muy contento. Este domingo haré el Triatlón Inclusivo, a partir de ahí a ver si el equipo nacional de promesas cuenta conmigo para Portugal en octubre, del 2 al 8. Con ganas de cerrar la temporada, que ha sido dura, pero muy feliz. A disfrutar de este subcampeonato", ha añadido el flamante medallista nacional.