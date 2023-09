Dani González: «Con el podio en el Mundial de Ironman en Niza he cerrado un ciclo»

Daniel González Álvarez (Estella, Navarra, 31-10-1977) es el orgullo del triatlón ibicenco desde que hace varios lustros se afincara en la isla para desarrollar su profesión de guardia civil y explotar su faceta como extraordinario deportista.

A sus 46 años, el fondista navarro acaba de cumplir el tercero de sus tres grandes objetivos, con la consecución de la medalla de bronce en el Mundial de Ironman disputado en Niza, Francia, y en conversación con Diario de Ibiza admite haber completado una exitosa etapa deportiva mientras se aproxima en plena forma al medio siglo de vida.

«Lo que tengo claro es que he cerrado un ciclo. Mi primera ilusión cuando empecé con los Ironman era clasificarme para el de Hawái, que siempre ha sido el Mundial por excelencia. Era muy difícil porque solo se otorgan 6-7 plazas por grupo de edad y estar entre los primeros es muy complicado. Ese fue un primer paso de algo por lo que estaba luchando y en 2005 o 2006 lo conseguí por primera vez», recuerda el triatleta de la Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon.

Dani González fue evolucionando en este durísimo deporte, en una distancia brutal, la de Ironman, compuesta por 3,86 km de natación en mar abierto, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie.

«En 2016 hice una gran carrera buscando bajar de las 9 horas, que en distancia Ironman ya suponen ritmos muy altos, y lo conseguí en Franckfurt (Alemania) donde hice 8:51. Era Campeonato de Europa y logré proclamarme campeón en el grupo de edad de 35 a 39 años. Ya conseguí el segundo de mis grandes objetivos», rememora el corredor.

«Solo quedaba intentar luchar por el podio en el Mundial», apunta, y al conseguirlo el pasado fin de semana en la costa azul en el grupo de edad 45-49 «creo que he cerrado un ciclo», reitera.

Con esto no anuncia su retirada. Dani González no tiene la más mínima intención de colgar el bañador, la bicicleta y las zapatillas, pero sí reconoce que bajará un poco el pistón: «Seguiré haciendo Ironman porque es mi pasión y me encanta viajar. Seguiré dedicándole tiempo e iré preparado a las competiciones, pero a nivel mental, de sacrifico y constancia a lo mejor no será lo mismo».

El triatleta afincado en la isla demostró en Niza estar a un nivel brutal ya que precisamente su rango de edad es uno de los más competitivos a escala internacional. «Tengo 46 años y el nivel en estas edades y distancias es muy alto porque en corta distancia la edad es más joven, pero en Ironman entre los 40 y los 50 años el nivel es altísimo. La gente anda muchísimo y es muy complicado porque hay gente muy fuerte», confiesa, antes de subrayar que competir en Niza, en un lugar muy cercano y «parecido a Ibiza», le daba cierta ventaja. «Los circuitos se adaptaban muy bien a mí porque soy ligero, controlé bien los ritmos y la alimentación y la verdad es que todo salió todo a pedir de boca. Llegaba en muy buen estado de forma y después de un año sin lesiones. La mentalidad era luchadora y de saber que podía estar arriba», añade satisfecho.

Igualmente contento se muestra González con la elección del Ibiza Half Triathlon como prueba del circuito PTO de triatlón el próximo 22 de octubre en el marco de la cita final de la Copa de España de media y larga distancia. Una competición que disputará, en su versión de grupos de edad, con el objetivo de volver a estar en lo más alto. «Si hacen pruebas así del deporte que me apasiona en casa, cómo no voy a estar», indica el medallista internacional, que además de deportista es integrante de la dirección del AD Ibiza Half Triathlon y voluntario en lo que considera «una familia» deportiva.