clase magistral. El pasado sábado se llevó a cabo la inauguración de las renovadas instalaciones del club Budoka, sede de la Federación Balear, con un invitado de honor: Fabio Pinca, todo un campeón mundial de muay thai que consiguió juntar a 45 deportistas de 11 clubes, tanto de la isla como de fuera.

Este evento tuvo representación del Club Budoka Ibiza, Edén San Antonio, Club de Kickboxing Santa Eulalia, Gimnasio Pascal Ibiza, Primer Asalto Ibiza, Fight system Ibiza, Knockout Madrid, Megaesport Mallorca, Ochoa Team Inca, Ochoa Team Palma, Narai Team Manacor.

Un curso completísimo con 45 participantes en el que los deportistas han salido encantados y el profesor ha alabado el nivel; "en pocos cursos me he encontrado en una misma sala con tres Campeones del Mundo, varios campeones nacionales de kickboxing y Muaythai y un nivel general tan alto especialmente de los profesores de los diferentes Clubs que me han hecho el honor de venir aprender conmigo".

Esta formación ha sido posible Gracias al patrocinio de IYA Yatch Agent y a un trabajo incansable del Director General FBKM Mario Segovia, que han logrado traer hasta Ibiza a toda una eminencia del Muaythai, Fabio Pinca.