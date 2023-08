La guardameta mallorquina Cata Coll, flamante campeona del mundo, afirmó que España tenía claro que iba a ganar el Mundial desde que llegaron al Accor Stadium de Sídney (Australia). «Pienso en mi familia, en mis amigos, he pasado un año duro, pero al final todo llega. Ha sido un partido de muchas emociones, de atacar y defender todo el rato. Es verdad lo que ha dicho Jorge Vilda, teníamos fuego en los ojos. Esto va por el país, por las que abrieron camino y por las que están por venir», comentó en declaraciones a RTVE.

La futbolista de Pòrtol señaló que las jugadoras estaban eufóricas. «No somos conscientes de lo que hemos hecho, todavía no nos lo creemos. Es una estrella que nos merecemos», dijo, antes de dedicar el título «a mi familia y todas las familias que hacen que sus hijos jueguen a fútbol».

Paralluelo y Aitana Mejor jugadora joven y MVP del Mundial femenino La zaragozana Salma Paralluelo ha recibido el premio a la mejor jugadora joven del Mundial femenino de Australia, en el que Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, ha sido reconocida como la mejor jugadora (MVP). Aitana ha cuajado un Mundial espectacular y ha sido fundamental para que la selección española haya conseguido su primer título global en categoría femenina. La jugadora barcelonista fue elegida con el Balón de Oro del Mundial por delante de la también Jenni Hermoso, delantera del Pachuca mexicano, y de la defensa sueca Amanda Ilestedt.

Alexia Putellas aseguró después de proclamarse campeona del mundo, que este último año «realmente» lo ha pasado «muy mal» y que el fútbol le ha «enseñado muchas caras» de las que ha «aprendido». Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, reconoció abiertamente que no imaginaba hace un año estar con la medalla colgada de campeona del mundo y quiso recordar a todas las jugadoras que han pasado por la selección española y que no consiguieron alzar un título como el que consiguió España tras ganar 1-0 a Inglaterra con un tanto de Olga Carmona.

«De vacaciones a Ibiza», la promesa de Rubiales a las internacionales El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, continuó los festejos dentro del vestuario de la Selección. Según publicó la Cadena Ser, Rubiales en mitad de la euforia anunció a las jugadoras un viaje pagado a Eivissa para todas donde podrán celebrar el título de campeonas del mundo, ante la sorpresa de Salma Paralluelo, Alexia, Alba y muchas más que celebraban por todo lo alto el regalo del presidente del ente federativo. Cabe recordar que la selección llevó a cabo una concentración de una semana en la isla, durante la pasada Semana Santa, que ha servido de talismán para hacer historia.



«Teniendo en cuenta que hace un año me abrieron la rodilla, me pusieron un tendón nuevo que se tenía que convertir en ligamento, todo lo que cuesta y que encima fue un año duro para todo el mundo (mi gente, mi familia, estar lejos de los campos)... no imaginaba esto. Necesitaba jugar y entrenar cuanto antes», dijo.

«Han pasado muchas cosas. Muchos altibajos. Muchas cosas que creía que iba a ser de una manera y no lo fueron. Pero al final esto también es el fútbol. He aprendido muchísimo, cuáles son las prioridades y cuáles no. El fútbol me ha ofrecido muchísimas caras durante este año y durante este Mundial y he aprendido», agregó. «Realmente lo he pasado muy mal. Esto no es que me haga feliz por mí, me hace feliz por toda la gente que he nombrado».