Aritz Rodríguez y Susana Sevillano brillan en Platja d’en Bossa

Aritz Rodríguez y Susana Sevillano conquistaron este domingo el V Acuatlón Trideporte, parando el cronómetro en 34’ 44” y 37’ 39”, respectivamente en Platja d’en Bossa. El podio masculino lo completaron Javier Cardona (34’ 58”) y Marc Vallvé (37’ 12”). En féminas, Irati Matas subió al segundo cajón con un tiempo de 41’ 19” e Indre Barkute se hizo con el bronce al cruzar la línea de meta tras 42’ 43”. En la categoría esprint los ganadores fueron Izan Ribas (19’ 59”) y Maria Bonet (25’ 46”).

En la competición por relevos, el equipo de Tribombers obtuvo el primer puesto de la clasificación tras completar la prueba en un tiempo de 37’ 37”, seguidos de las dos triatletas independientes Ester Monfort y Gloria Tejado, que detuvieron el cronómetro en 43’ 11”. El equipo de Presuntos Triatletas finalizó tercero con un tiempo de 47’ 19”.

Las dos vueltas del primer segmento de la prueba principal discurrieron por el Parque Natural de ses Salines. Tras 2,5 km de carrera a pie, los participantes se lanzaron al mar en Platja d’en Bossa para cubrir una distancia de 1.000 metros a nado. El último segmento del acuatlón se llevó a cabo también por el Parque Natural de ses Salines, cruzando la meta tras otros 2,5 kilómetros a pie.

Reacciones de los ganadores

Tras conquistar una nueva prueba popular, Aritz Rodríguez explicó que fue «un buen entreno, de calidad, para la segunda parte de la temporada» y espera cerrar la liga el 10 de septiembre «intentando luchar la victoria general con Alberto (Parrilla)».

Por su parte, Susana Sevillano aseguró que «pese a la semana de carga», comenzó situándose «delante pero controlando» ya que suele salir «demasiado fuerte». «Pese a la sensación de ir algo lenta, he empezado a abrir hueco, en natación intentando mantener la distancia que sacaba a los chicos. La segunda carrera tratando de sacar buen parcial y colarme entre los mejores chicos, aunque, como no salimos juntos no puedo pillar las referencias igual, ni picarme, solo tomar referencia».

Al final, Sevillano llegó a un segundo de la cuarta posición general, algo de lo que se sintió orgullosa. «Son semanas de carga de entrenos de bici y carrera aprovechando las vacaciones, así que keep working», añadió.

Todos los deportistas federados que participaron en la prueba han puntuado para la clasificación general de la Liga Acuatlón de este año. La puntuación coincide con la posición en la que hayan quedado en la clasificación general, por lo que el objetivo es tener el mínimo de puntos posibles. Cada deportista federado que participe en esta liga deberá puntuar en al menos tres de las cuatro pruebas y, en caso de participar en todas, se descartará su peor resultado.

Por otro lado, en la carrera de promoción ha habido 13 niños y niñas inscritos.

La última prueba de la Liga Acuatlón se disputará el próximo 10 de septiembre en Sant Joan.