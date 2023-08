Ibán Ribeiro, un cazagoles que ya es la sensación del verano en Formentera e Ibiza

Ibán Ribeiro (Sopela, Vizcaya, 15-02-2000), delantero incorporado como nuevo fichaje este verano en las filas de la SD Fomentera, se ha convertido ya en la sensación de la pretemporada en las islas Pitiusas, donde está dando muestras de su calidad en la punta de ataque y de su gran olfato goleador.

El atacante vasco, que lleva ya anotados dos tantos en los tres encuentros amistosos que ha disputado hasta el momento el conjunto que entrena el ibicenco Maikel Romero, se ha destapado en lo que llevamos de esta pretemporada como un futbolista de los que levantan pasiones entre los aficionados al fútbol.

Su decisivo gol a la Peña Deportiva para dar la victoria a los rojinegros este domingo en el último amistoso que ha encarado la SD Formentera le ha llenado de confianza para seguir demostrando su talento y convertirse en todo un referente ofensivo en el conjunto formenterense, en el que el delantero vizcaíno asegura haber encajado a la perfección desde su llegada al club.

«La verdad es que estoy bastante a gusto en el Formentera y se ve que estamos haciendo una buena pretemporada. Desde el primer partido que tuvimos con la UD Ibiza (0-0) el equipo rindió muy bien y en los dos siguientes contra el CD Ibiza (1-3) y la Peña Deportiva (0-1) ganamos», señala el futbolista rojinegro, antes de agregar: «El equipo, con la formación con la que estamos jugando, se está encontrando muy a gusto. Y yo, personalmente, estoy jugando bastante cómodo en mi posición, que sería de media punta, donde me estoy aprovechando de la labor de un delantero como Gorriz, que trabaja mucho y que para un perfil de jugador como el que me identifico yo me ayuda muchísimo. Estoy muy contento, la verdad, con la pretemporada que me está saliendo cerca del área, donde estoy aprovechando cada llegada. Solo espero que en la liga pueda ir a más».

Con confianza y mucha seguridad

En lo que respecta a su rápida adaptación al Formentera, Ibán Ribeiro indica que la clave está en que «el equipo tiene las ideas muy claras».

«Antes de venir al Formentera me comentaron que siempre se genera un grupo muy bueno y que el equipo está muy unido. Y eso es algo que también se traslada al campo, además de que el equipo está entrenando y rindiendo muy bien», afirma el goleador de la escuadra formenterense, al tiempo que añade: «El ritmo y las ganas que tenemos es algo que se nota. Y, aunque aún nos quedan tres partidos de preparación, todos estamos deseando empezar ya en la competición. Somos muchos futbolistas nuevos y también es nuevo el cuerpo técnico al completo. Creo que no es fácil hacer lo que estamos haciendo porque todo equipo necesita un tiempo de adaptación, pero el cuerpo técnico nos traslada mucha confianza y mucha seguridad. Mi reto, a nivel colectivo, es poder hacer un ‘play-off’, que es algo que me encantaría. Y, en lo individual, espero tener protagonismo, ya que todo jugador quiere tener sus minutos, y ayudar al equipo en lo máximo posible haciendo muchos goles».