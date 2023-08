La leyenda de Toni Arabí, mito del fútbol de Ibiza, para siempre eterna en la puerta 4 de Can Misses

La leyenda de Toni Arabí Serra (Sant Rafel de sa Creu, Ibiza, 1953), mito y referente del fútbol de Ibiza, será ensalzada para siempre y ha quedado ya inmortalizada para las generaciones venideras de aficionados que visiten el estadio de Can Misses. Allí, a las puertas del campo de fútbol de la ciudad, se le rindió anoche al veterano exfubolista un merecido homenaje en recuerdo a su exitosa trayectoria deportiva, en un acto impulsado por el Ayuntamiento de Vila y el alcalde Rafa Triguero, previo a un partido amistoso entre los filiales de la UD Ibiza y del CD Ibiza, en el que se descubrió una placa con su imagen y una detallada exposición de su historial deportivo, con la que se le da su nombre a la puerta número 4 de Can Misses, acceso principal del estadio municipal.

«Para mí es una alegría y una satisfacción muy grande», indicó Toni Arabí al valorar el hecho de que su nombre quede asociado ya para siempre a la puerta de entrada de Can Misses, al tiempo que señaló: «Yo me hice aquí en el Ibiza y desde aquí me dieron la oportunidad de salir a jugar en el Espanyol, en Primera. Yo siempre le estaré agradecido al Ibiza. Y, ahora, que me hagan este homenaje, hace que me sienta más feliz, más alegre y que quiera mucho más a Ibiza».

Estandarte de Ibiza en Primera

El acto, al que acudieron amigos de siempre, familiares y numerosas personas de la vida pública, social y deportiva de toda la isla, contó además con una representación del RCD Espanyol, club en el que Toni Arabí militó desde 1978 a1986 y con el que disputó un total de 215 partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol español, cifra de la que dejó constancia la entidad ‘periquita’ en el dorsal de una camiseta que el club catalán le entregó ayer a través de José Ignacio Pérez de Arrilucea, ‘Iñaki’, exfutbolista, compañero de Arabí y actualmente embajador del RCD Espanyol, en cuyo estadio, Cornellà-El Prat, el futbolista ibicenco da nombre también a la puerta número 80.

«Sabiendo que le iban a poner su nombre a una puerta del estadio de Ibiza estamos encantados de estar aquí y de volver a saludar a Toni después de muchos año que no nos vemos. Casualmente, en el Estadio Cornellá-El Prat, la puerta 80 tiene también su nombre», comentó Iñaki, no sin recordar a continuación: «Toni Arabí, a la gente que llegamos después al Espanyol, nos enseñó mucho. Era persona antes que jugador. Y era un grandísimo jugador y un grandísimo capitán. Yo tuve la fortuna de coincidir con él durante dos años y cuando tienes la suerte de tener compañeros de la talla de Toni siempre se aprende mucho».