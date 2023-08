UD Ibiza - CD Ibiza: el partido de homenaje menos amistoso entre las dos ‘Ibizas’

La UD Ibiza y el CD Ibiza, archienemigos del fútbol de la capital, afrontan esta tarde un encuentro inédito para el que han tenido que tragar sapos y culebras por voluntad del nuevo equipo de gobierno de Ibiza en su intento por visibilizar una ‘entente cordiale’ a regañadientes entre ambos clubes deportivos.

Pero, como cabía esperar, no serán los primeros equipos los que se enfrenten hoy en el partido de homenaje al veterano Toni Arabí (estadio de Can Misses, 20,30 horas), sino sus escuadras filiales. Una clara muestra del desprecio que se profesan ambas entidades a pesar de los esfuerzos de la nueva corporación municipal, con Rafa Triguero al frente, que de cara a la galería ha intentado obtener frutos de un ‘tratado de paz’ que se ha demostrado inexistente.

Para la UD Ibiza es un suplicio compartir cartel con el club que le ha denunciado en reiteradas ocasiones por el convenio de usos del campo municipal de Can Misses, firmado con el anterior equipo de gobierno para cumplir con el histórico debut de la entidad que preside Amadeo Salvo en Segunda División. En cambio, la formación que hoy gobierna en Vila se posicionó claramente del lado del CD Ibiza en la guerra abierta durante los tres últimos años por las instalaciones, para después mantener la preferencia de usos al equipo de superior categoría –como es lógico en cualquier municipio– y dejar a los rojillos en Can Misses 3 (denominada ahora Pista de Atletismo para contentar al presidente del CA Pitiús, Toni Roig, el tercero en discordia).

Esa ‘traición’ por parte de Rafa Triguero precipitó la renuncia a la presidencia en el CD Ibiza de Antonio Palma, que en una carta abierta acusó al alcalde y a la regidora de Deportes, Ana Ferrer, de plegarse ahora a la voluntad de Amadeo Salvo. «He dimitido tras entender que no era únicamente el antiguo equipo de gobierno el que no apostaba por el CD Ibiza, porque el nuevo equipo del gobierno actúa de la misma manera. Otra pregunta que me hago es si lo que el anterior alcalde no logró en dos años podría el nuevo alcalde lograrlo en dos meses: que el CD Ibiza caiga en manos de la UD Ibiza», denunció.

Deserciones y morbo en el palco

Lo cierto es que además de Antonio Palma, otros impulsores del CD Ibiza como los ibicencos Juanito Riera (Ca n’Alfredo) y Toni Moreras también desertaron y posan hoy sin sonrojo en el palco de Can Misses tras la figura de Amadeo Salvo, como pudo apreciarse en el último amistoso que enfrentó a la UD Ibiza con el Formentera.

En su empeño por dar una imagen pública que no se ajusta a la realidad, el Ayuntamiento ha forzado un partido entre enemigos irreconciliables que empaña en cierta medida el merecido homenaje a la figura de Toni Arabí, pues carece de interés al enfrentar a dos equipos filiales y todo aspunta a que dejará huérfanas las gradas del coliseo celeste. El único morbo será ver por primera vez ambos escudos frente a frente en el estadio de Can Misses y comprobar quiénes asistirán al palco en representación de los dos clubes para acompañar a las nuevas autoridades del municipio.

Toni Arabí dará nombre a la puerta 4 de Can Misses

Media hora antes del inicio del partido se inaugurará la puerta de acceso 4 de Can Misses con el nombre de ‘Antoni Arabí Serra’, quien después hará el saque de honor desde el centro del campo. Toni Arabí militó ocho temporadas en Primera División, desde 1978 hasta 1986, defendiendo el escudo del RCD Espanyol, con el que disputó un total de 173 partidos de liga marcando siete goles. Tras colgar las botas ejerció como director deportivo y entrenador del Portmany, Sant Rafel y Peña Deportiva.