La UD Ibiza-Gasifred ultima ya todos los detalles del stage de pretemporada en tierras catalanas

A falta de tan solo dos semanas para ponerse en marcha con su pretemporada, la nueva plantilla de la UD Ibiza-Gasifred cuenta ya las horas para activarse y comenzar a rodar en su puesta a punto de cara a su esperado regreso a la competición en la Segunda División del futsal nacional.

El plantel celeste que entrena el técnico José Fernández Cortina arrancará con su preparación el próximo día 16 de agosto y lo hará de nuevo fuera de la isla, dado que el equipo ibicenco repetirá experiencia en tierras catalanas, al igual que ya hizo el año pasado, llevando a cabo otra vez un stage de pretemporada en Premià de Dalt (Barcelona).

«Llevamos ya una semana de trabajo en Ibiza para ir adelantando algunas cosas y los chicos cuentan también cada uno con su plan físico individualizado. Estamos solamente ultimando algunos detalles, ya que nos ha fallado uno de los amistosos que teníamos y estamos concretando otro en Barcelona», explicaba este miércoles a Diario de Ibiza el técnico de la UD Ibiza-Gasifred, antes de avanzar: «Nos vamos el día 16 directos a Barcelona y allí empezaremos nuestra pretemporada, en Premià de Dalt, en el mismo lugar que el año pasado. Allí estaremos de concentración durante quince días. Y luego, el día 4 de septiembre, arrancaremos ya con nuestra preparación de tres semanas aquí en Ibiza».

Amistosos en Cataluña frente a Barça B, Martorell, Mataró y Canet, más otro aún por cerrarse

«Tenemos concretados cuatro amistosos contra Barça B, Martorell, Mataró y Canet. Y estamos negociando un quinto partido. Luego, como estamos exentos de la primera ronda de la Copa del Rey, pues tendremos que buscarnos otro partido para ese fin de semana. Y el 16 de septiembre, que hacemos nuestra presentación en Ibiza, jugaremos contra otro rival del que ya informaremos», apunta José Fernández Cortina.

En lo que respecta al bloque que la UD Ibiza-Gasifred ha confeccionado para la temporada 2023-24, que se ha renovado y reforzado, hasta el momento, con seis nuevos fichajes de contrastada calidad, José Fernández Cortina destaca que ahora se cuenta con un equipo más completo y con un mayor potencial.

«Creo que hemos mejorado en todas las posiciones. Son incorporaciones de nivel. Y el tema de la portería, después de deshacernos de los tres guardametas que teníamos, pienso que lo hemos suplido con creces porque hemos fichado a dos muy buenos porteros. Y, sobre todo, que cuentan con un juego de pies inusual en nuestro deporte y que saben unirse también al juego posicional y ofensivo», señala el preparador de la escuadra celeste, no sin antes añadir: «El tema de los zurdos, con el que el año pasado íbamos algo escasos, es otro asunto que hemos resulto con los fichajes de Jayson y de Ixemad, al que conocimos en la eliminatoria de ascenso contra el Salesianos de Tenerife. Y al igual que Jayson, ambos son dos alas muy parecidos y muy buenos jugadores, muy eléctricos, con mucha calidad individual y muy buenos en el uno contra uno. Y, después, pienso que hemos mejorado también en otras posiciones en las que necesitábamos un poquito más de calidad y de veteranía, algo que hemos conseguido con el pivote Lucas Francini, un chico que tiene mucha experiencia en Segunda División, y con Orellana, que también conoce la Segunda División».

Confianza en la nueva plantilla

En este sentido, José Fernández Cortina muestra una absoluta confianza en su nueva plantilla, que aún está pendiente de cerrarse definitivamente, según avanza a Diario de Ibiza, con la llegada de dos nuevos fichajes.

«Creo que hemos mejorado bastante la plantilla con respecto al año pasado porque el hecho de subir de categoría nos daba el aliciente de seguir mejorando. Ya que teníamos un buen bloque, que hemos mantenido en buena medida, pues al menos que las pinceladas que queríamos darle fueran todas para mejorarlo», comenta el míster de la UD Ibiza-Gasifred, al tiempo que confirma: «Nos quedan dos piezas aún por cubrir en el equipo. Estamos decidiéndonos entre tres posiciones, un pívot, un cierre y un portero. Y de esas tres posiciones tenemos que fichar a dos».

En lo que concierne a esta cuestión, José Fernández Cortina argumenta que se han encontrado recientemente con algunas complicaciones debido a la situación actual que existe en materia de fichajes según la normativa vigente para los clubes de la categoría de plata .

«Nosotros estamos acostumbrados a la normativa de Segunda B, que no es profesional. Ahora, en cambio, únicamente podemos fichar hasta el 31 de agosto y se nos cierra la ventana del mercado hasta el 1 de enero. Por lo tanto, si se te lesiona un jugador durante los primeros meses no te dan opción de fichar a nadie más, algo que en Segunda B no nos pasaba, ya que teníamos hasta el mes de marzo para poder reforzarnos. Esto nos lo han notificado hace tan solo una semana y nos ha cambiado nuestro plan porque queríamos guardarnos un par de fichas para más adelante por si acaso», afirma el técnico del conjunto celeste, que además recalca: «Finalmente vamos a tener que fichar porque no nos la podemos jugar con una plantilla que se quede corta, no vaya a ser que se nos lesione alguien y luego vayamos cojos toda la primera vuelta de la liga. Yo creo que, una vez que empecemos la pretemporada, anunciaremos los dos nuevos fichajes que esperamos firmar porque iniciamos la temporada muy tarde, el 23 de septiembre, y tenemos tiempo de sobra para manejarlo y ficharlos. Son dos piezas que nos faltan y sabemos lo que queremos, pero que no nos corre prisa por ahora».

Con buenas sensaciones

Así las cosas, a dos semanas vistas de ponerse en marcha con su nueva aventura deportiva, José Fernández Cortina se muestra optimista y recalca que tiene «muy buenas sensaciones» de cara a la próxima campaña.

«Las sensaciones son buenas. Estamos ilusionados y con muchas ganas de empezar. Hemos buscado en esta pretemporada cuatro equipos de los más duros posibles, dos muy buenos equipos de Segunda B y dos de Segunda, para ver un poquito los fallos que tenemos, resolverlos y poder trabajar bien en la pretemporada para llegar preparados al primer partido de liga», recalca el entrenador de la formación ibicenca, antes de concluir: «Sabemos que va a ser un año difícil porque volvemos a jugar en la élite, pero creo que con ilusión y con trabajo intentaremos llegara a nuestro objetivo, que no es otro que el de mantener la categoría en este primer año. Y, si es posible, sin sufrimiento».