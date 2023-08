El marchador de Ibiza Marc Tur, entre algodones, confía en poder recuperarse a tiempo para ir al Mundial

El atleta ibicenco Marc Tur mantiene firmes sus esperanzas de poder llegar en buenas condiciones al Campeonato del Mundo 2023, que se celebra a finales del mes de agosto en Budapest (Hungría) y en el que espera competir en la prueba de los 35 kilómetros marcha.

El atleta isleño, que el pasado fin de semana acabó quinto en el Campeonato de España de 10 kilómetros marcha y que finalizó dicha prueba lastrado por unas dolorosas molestias en el isquiotibial, lesión que viene arrastrando desde hace ya algún tiempo, aseguró este miércoles a Diario de Ibiza, después de haberse sometido el lunes a unas pruebas con los médicos de la Federación Española, que conserva la fe en poder recuperarse a tiempo para acudir al Mundial con plenas garantías de competir al máximo nivel.

«No me he recuperado aún al cien por cien. Pienso que estaré en un ochenta o noventa por ciento. Sigo entrenándome y estoy mentalizado para ir al Mundial, a pesar de las molestias que tengo en el isquiotibial. Lo bueno es que parece que no hay rotura, que era lo que más temíamos, pero el isquio sí que está muy inflamado y dañado, por lo que va a necesitar tiempo para recuperarse y para su tratamiento», detalla Marc Tur, que además explica: «Es por eso por lo que estoy en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Madrid, en vez de estar ya de concentración en León, que es donde me correspondería estar a estas alturas el año, para poder tener todos los medios disponibles que tengo aquí durante el año de médicos y fisioterapeutas».

Con precaución y mucho mimo

Más tranquilo tras las pruebas médicas, aunque no por ello sin dejar de estar preocupado por su dolencia, el atleta santaeuliense informa: «La lesión no es nada grave, pero es algo que se debe tratar y que hay que cuidar. Ahora mismo tengo que mimar mucho a mi isquiotibial y, poco a poco, volver a entrenar. Ya me quedan apenas tres semanas para el Campeonato del Mundo y en estos momentos lo que tengo que hacer es encontrar el equilibrio entre los entrenamientos, el descanso y los cuidados médicos y de fisioterapia que se requieren. Tengo que ir paso a paso, pero aún tengo ganas de que todo salga bien y de poder ir avanzando para estar dentro de muy poco en la concentración con mis compañeros en León, ya que eso significará que la lesión está al cien por cien curada»