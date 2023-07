Nueva jornada de carreras nocturnas el pasado sábado con un programa que presentaba tres pruebas, la más destacada una clasificatoria del Cheval Français. Una jornada que se inició a las 20:30h pero que, a partir de ahora, retrasará su horario a las 21h.

En la primera de la jornada, Xisco Marimón volvió a hacer magia con Heaven des Llorer y la llevó a su segunda victoria consecutiva. Tres carreras han valido para cambiar el xip de esta complicada yegua y llevarla a la victoria en dos ocasiones. Ayer, con un recorrido bastante complicado, Xisco no se arrugó a la hora de hacer avanzar a Heaven des Llorer por el tercer carril, pese a la distancia de 2500 metros. Dado el tráfico del pelotón y el carácter compacto que mostraba, Marimón lanzaba de lejos a Heaven des Llorer. Una carrera que veía como Datil des Llorer se hacía con la cabeza de carrera, pero Estrella MS lo relevaba. Este relevo era una declaración de intenciones por parte de Jordi Ginard ya que trataría de llegar así en cabeza, y poco le faltó para conseguirlo. Así se entraba a la última vuelta del óvalo rafaler, con Estrella MS en cabeza y Heaven des Llorer a su par. A la estela de Heaven rodaba un peligroso Gas Hedian que en esta ocasión reservaría toda su energía para lanzar su ataque en los tres cientos metros finales. La llegada dejaba un sprint entre tres caballos luchando por la victoria, en la que se destacaban Heaven des Llorer con Xisco Marimón y Gas Hedian con Fernando Fernández. El último acelerón de Heaven des Llorer le permitían anotarse la segunda victoria consecutiva y una nueva demostración de manejo por parte de Xisco Marimón. Gas Hedian se debía conformar con la segunda plaza, mientras que Estrella MS acababa siendo tercera.

La segunda de la jornada con salida hándicap, dejaba a Forrest DM en cabeza, una vez dada la salida. Con Toni Ferrer a las riendas, Forrest iba controlando los tiempos de carrera para no vaciarse innecesariamente teniendo en cuenta el peligro de no calcular bien las distancias en una carrera de 2500 metros. Sin embargo, su joven conductor ejecutó una estrategia de carrera perfecta y no le tembló el pulso cuando Gas de Font se puso a su par tras recuperar los cincuenta metros de hándicap desfavorable. En esa situación, Toni Ferrer era sabedor de que disponía de mayor frescura y chispa en su monta, así que se limitó a controlar al caballo de Germán Valero. De esta manera, entrados en la última vuelta, aceleró el ritmo para acabar marchándose en solitario y poder llegar cómodo a meta celebrando la victoria conseguida. Gas de Font, tras haber bregado a lo largo de toda la carrera por la disputa de la cabeza, veía como en meta era superado por Eden du Heurt, con Jordi Ginard, que finalizaba más entero la prueba.

Se cerraba el programa con la disputa de la clasificatoria del Cheval Français. Una carrera con un pronóstico abierto y que de salida dejaba a Eodice Piemont en cabeza de carrera, aprovechando su explosividad inicial. Esta salida empezaba a poner las cartas sobre la mesa, dado que la excelente yegua de la Cuadra Es Galopins, siempre que rueda en cabeza lo hace con mayor confianza y acaba siendo un hueso duro de roer. El primer golpe estaba dado y el resto de participantes eran conscientes de la dificultad que entrañaría superar a Eodice. Por detrás, Bardane, con Vicente Luís Roig, seguía la estela de la cabeza de carrera, con Empreinte a su par por el exterior. El pelotón rodaba abierto y Jordi Ginard fue el primero en advertirlo y poder colocar a Eclair de Cerize por el interior. Por detrás, Germán Valero y Juan Cívico, con Dalton y Hourra Begonia, respectivamente, dejaban hacer. A falta de mil dos cientos metros para la llegada, Eodice Piemont se abrió y Vicente Luís Roig aprovechó para pasarle por el interior y asumir la cabeza de carrera. Se estaba próximo a la vuelta final y ya no había concesiones. Esto supuso un cambio radical en el dibujo de la carrera, pero no fue el único ya que José Luís Torres lanzaba a Empreinte por el tercer carril antes de llegar a la última curva. La menuda yegua alazana progresaba y cogía la cabeza de carrera en el inicio de la recta de llegada. Sin embargo, Juan Cívico había seguido su estela y trataba de rematarla en meta. Ambos caballos protagonizaron una espectacular llegada que se resolvió a favor de Empreinte. Hourra Begonia había hecho una demostración de potencia, pero tuvo que conformarse con la segunda plaza, pese haber dado una extraordinaria prestación. No iba a ser la única prestación destacada puesto que en tercer lugar llegaba Eclair de Cerize con Jorid Ginard. De esta manera, la pequeña Empreinte se coronaba de la mano de José Luís Torrres, con quien ha formado un gran tándem lleno de conexión y química y le permitió apuntarse su cuarta victoria consecutiva. Un hecho que pone al alza el trabajo y la dirección del joven jockey de Sant Jordi.

Se cerraba así la jornada de este sábado que se reanudará el día 22 pero con el cambio de horario de inicio de carreras a las 21h.