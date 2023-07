ONCE FUTBOLISTAS Y VARIOS CANTERANOS, CITADOS EN CAN MISSES-3. La UD Ibiza completó ayer la segunda jornada de reconocimientos médicos a la plantilla en el centro Vila Parc de la Policlínica Vilás. En las imágines, de izquierda a derecha, Alain García, Jesús Álvarez, Alberto Escassi, Unai Medina y Javi Jiménez posan sonrientes durante los chequeos médicos para los medios gráficos del club celeste. Junto a ellos superaron los test otros recién llegados como Fausto Tienza y Pablo Bobadilla. Los once futbolistas del primer equipo más un puñado de canteranos están citados hoy a las 10 de la mañana en Can Misses-3 para iniciar la pretemporada bajo la dirección de Romo.