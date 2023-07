La Peña Deportiva ha dado a conocer este viernes cuatro nuevos refuerzos de una tacada. Los defensas Gonzalo Pereira y Luis Madrigal regresan a la entidad peñista y vivirán su tercera y segunda etapa en el club, respectivamente. Las otras dos incorporaciones que ha cerrado la comisión deportiva en las últimas horas son las del extremo izquierdo David Ballarín y el central Álex Rodríguez.

Con estos fichajes la entidad santaeulaliense da un paso importante para seguir perfilando el bloque que competirá en la Segunda RFEF por tercera campaña consecutiva. En estos momentos hay quince futbolistas confirmados en la primera plantilla.

Gonzalo Pereira

El central catalán se viste nuevamente de blanco peñista después de una temporada en el Olot. A pesar de no poder evitar el descenso a Tercera RFEF, Gonzalo jugó 29 partidos con el club de la Garrotxa. "Vuelvo porque desde el primer momento han mostrado mucho interés y confianza en mí. Espero que con trabajo y humildad pueda ser un buen año tanto a nivel colectivo como individual", dice el central, que ya estuvo en Santa Eulària durante la temporada 2020-21 y la segunda vuelta de la 2021-22. Ahora Gonzalo ampliará los 33 partidos ligueros, dos de fase de ascenso a Primera RFEF y otros dos en Copa del Rey que disputó en aquellos dos períodos. A sus 26 años, está llamado a ser uno de los líderes de la defensa, volcando toda la experiencia acumulada en clubes de LaLiga como Levante o Reus. Con los granota consiguió debutar en Primera División el 7 de diciembre de 2019 en un derbi contra el Valencia CF. Los diez partidos que jugó en Segunda con el desaparecido club reusenc le valieron para firmar por los levantinistas, donde fue pieza importante de su filial durante la campaña 2019-20.

Luis Madrigal

La primera vuelta de la temporada 2016-17 el carril izquierdo del Municipal de Santa Eulària tuvo un único dueño: Luis Madrigal. Seis años y medio después, el sevillano retorna a un campo donde cuajó buenas actuaciones a las órdenes de Dani Mori. Sin Madrigal, que se fue a la Balompédica Linense en el mercado de invierno, aquella plantilla jugó promoción de ascenso y, aunque cayó eliminado por el Atlético Malagueño, terminó ascendiendo administrativamente gracias. El descenso a Segunda B del Real Mallorca arrastró a su segundo equipo a Tercera y le abrió la puerta a una Peña que, desde entonces, ha vivido más momentos dulces que amargos. Eso lo sabe bien el carrilero: "Me hace muy feliz regresar a la Peña. Desde que me fui del club siempre les he seguido durante estos últimos años. Sé que están haciendo las cosas muy bien y yo vengo a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivo de la temporada". Madrigal se crió en las categorías inferiores del Real Betis Balompié. En Heliópolis fue un clásico de su filial durante varias temporadas.

Tras salir de la Balona, Madrigal ha vestido las camisetas del Talavera, Recreativo, Atlético Sanluqueño, Real Murcia (jugó el partido definitivo del playoff contra la Peña en La Condomina) o Montijo, donde disputó 31 encuentros el último curso. 224 partidos y 6 goles entre Segunda B y Segunda RFEF avalan el currículo de un jugador que, pese a su larga trayectoria, tiene todavía 30 años.

David Ballarín

Jugador de ataque, de los que desbordan pegado a la banda izquierda o, si la situación lo requiere, se convierten en segundo punta.Rápido, técnico y con buen golpeo fuera del área. Dinámico y participativo. Así es David Ballarín, un extremo que procede del Atlético Sanluqueño y ha pasado por clubes como el Numancia, el Tarazona, el Ejea o el Andorra. Después de 97 partidos y 9 goles entre Segunda B y Segunda RFEF, Ballarín considera que la Peña es el sitio donde dar un gran paso adelante en su carrera.

Tiene 25 años, una edad perfecta para ello. "Venir a Santa Eulària es un reto apasionante. El club lleva tiempo haciendo las cosas bien y el proyecto es ambicioso, con gente joven que tiene hambre de mejorar y de volver a hacer playoff este año. Cuando hablé con el míster me di cuenta de que tiene la misma forma de entender el futbol que tengo yo. Fui muy fácil decidirme para venir aquí".

Álex Rodríguez

Aunque nació en Sevilla, Alexander Rodríguez– Caso Schwarz tiene doble nacionalidad, española y alemana. No es de extrañar por tanto que, la vida futbolística de este central de 188 centímetros haya pasado por los juveniles del Eintracht de Frankfurt, el TSV Steinbach, el SV Waldhof de Mannheim o el Chemie Lepizig. Después de aquellos tres años en las categorías inferiores del fútbol germánico, Álex Rodríguez, que había sido antes canterano del Sevilla FC, volvió a España para enfundarse la equipación de Alcorcón B, Portugalete, Móstoles y Coria. En Segunda RFEF ha jugado 68 partidos y ha marcado dos goles desde la campaña 2020-21.

"Soy un jugador que tiene buena salida de balón y un buen desplazamiento en largo. Me gusta anticipar al delantero para ganar los duelos. Estos últimos años he estado jugando en equipos que han peleado en la zona baja de la tabla, así que deportivamente esta temporada es ilusionante para mí. Vivir en la isla creo que será una experiencia bonita".