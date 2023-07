El piloto de Ibiza Elías Escandell, en el Top-10 del Mundo en MX125

El piloto ibicenco Elías Escandell se erigió este este domingo en uno de los competidores más destacados del panorama internacional y finalizó décimo del Mundo en MX125. El deportista isleño acudió este fin de semana al Campeonato del Mundo de Motocross MX Júnior en Bucarest (Rumanía), donde estaban convocadas las categorías de 65cc, 85cc y MX125, que se disputaron el Mundial en una única prueba de dos mangas.

Esta cita mundialista contó con la representación de pilotos de la mayoría de países, donde cada delegación nacional selecciona a sus mejores pilotos de cada categoría. Además de las clasificaciones por cada categoría también existe una clasificación por países, donde puntúa para cada país el mejor piloto de cada categoría (solo el resultado del mejor piloto clasificado en cada categoría de cada país).

La Real Federacion Motociclista Española presentó a 14 pilotos repartidos en las tres categorías del campeonato, entre los que se encontraba el destacado piloto ibicenco del Motoclub de Formentera I Eivissa Elías Escandell, uno de los 'moteros' más destacados internacionalmente de la isla pitiusa y de España.

Desarrollo de la competición

El sábado se realizaon las mangas de entrenamientos cronometrados y los entrenamientos libres, en los que se definió los pilotos que pasaron a las mangas de competición, dado que solo 40 pilotos de cada categoría obtenían la clasificación, teniendo en cuenta que en alguna de las categorías hubo casi 100 pilotos inscritos, con lo que muchos de los competidores que se desplazaron a Rumania se quedaron fuera de la competición.

Elías Escandell se adaptó rápidamente al trazado y marcó unos buenos tiempos. A pesar de salir en el primer grupo de entrenos, que se encontró con el circuito recién regado, con mucho barro y muy resbaladizo, el isleño se apuntó el sexto mejor tiempo y se clasificó sin excesivos problemas para la carrera decisivas. Del resto de pilotos españoles conseguieron clasificarse doce de los catorce seleccionados.

El domingo se celebraron las dos mangas de competición. Y en la primera, Elías Escandell realizó una salida impresionante, lleganod a pasar por la primera curva en segunda posición y rodando a un ritmo altísimo, aunque sufrió una caída y perdió bastantes posiciones, lo que no impidió que se repusiera y siguiera marcando un buen ritmo para ir escalando puestos y finalizar en una destacada 14ª posición.

En la segunda manga, el piloto ibicenco salió un poco dolorido de la rodilla y con vendajes para ayudarle a aguantar, pero demostró de nuevo sus grandes dotes en la gran salida y se colocó tercero en los primeros compases de la carrera. No obstante, la falta de confianza en su pierna y algo de dolor le hicieron ser más prudente y bajó el ritmo, consiguiendo hacerse la final con la décima posición.

Con esas clasificaciones Elías Escandell se adjudicó la décima posición del Campeonato del Mundo de la categoría MX125, un puesto que dejó insatisfecho al piloto isleño, que al finalizar la carrera aseguró sentirse "un poco decepcionado" porque sabía que él "podía aspirar a estar más arriba".

"Ha sido una lástima la caída en la primera manga cuando estaba en las posiciones de cabeza. He salido a la segunda manga con dolores y sé que no he rodado a mi nivel, pero lo importante es que he podido finalizar la carrera. Ahora, a reponerme y prepararme para la próxima cita del Europeo que tengo dentro de dos semanas”, indicó Elías Escandell.