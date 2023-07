«Más adelante explicaré los motivos. Ahora, en caliente, prefiero no decir nada. Mi etapa se ha agotado, pero la decisión viene por discrepancias con el presidente porque pensamos de forma muy diferente», indicó ayer Moreras en relación con Antonio Palma.

Comunicado

A lo largo de la vida tenemos situaciones de todo tipo, unas buenas (las que menos) y otras en las que sufrimos y nos toca perder. Es en esos momentos cuando de verdad se conoce a las personas. Hoy es uno de esos días tristes, ya que tengo que comunicar, con un profundo dolor, mi dimisión con carácter irrevocable y definitiva a mi cargo como vicepresidente, que hasta la fecha de la presente venía desempeñando dentro de la Junta Directiva del Club Deportivo Ibiza – Islas Pitiusas.

Dicha decisión viene tomada por múltiples motivos, algunos estrictamente personales, ya que el médico siempre me aconsejó, para tener una buena salud, abandonar el mundo del fútbol, lleno de pasión y sentimiento; pero también existen otros asuntos que en estos últimos meses me han hecho pensar que ahora es el momento de dejarlo, antes del inicio de la temporada 2023/24.

En esto años he ocupado diversos cargos dentro del club, estando orgulloso y agradecido a todas las personas que me han ayudado y de las decisiones que he tomado, siempre buscando lo mejor para el Club Deportivo Ibiza – Islas Pitiusas, aunque algunas veces me habré equivocado y por ello en esta carta quiero pedir disculpas por si alguien en algún momento se sintió ofendido por ello. Aunque con este escrito dimita del cargo de la Junta Directiva que hasta la fecha he ostentado, quiero desear a los miembros que se quedan dentro de la Junta Directiva, como a aquellos nuevos que se incorporan, la mayor de las suertes para la dirección correcta del club.

Además, continuaré asistiendo como un aficionado más a animar al club que siempre llevaré en el corazón.

Toni Marí Ramón 'Moreras'