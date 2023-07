Sabor «agridulce» en la Copa Mundial para el paratriatleta de Ibiza Javier Vergara

El paratriatleta ibicenco Javier Vergara no tuvo del todo a la diosa Fortuna de su parte este fin de semana en su debut en la Copa del Mundo, en la que se estrenó con la selección española de promesas en su categoría PTS2, puntuable para el ranking mundial y para los Juegos de París 2024.

Vergara se batió en La Coruña en su carrera hacia los Juegos Paralímpicos con los 33 mejores en PTS2, de los que solo los nueve primeros puntuaron de cara a París 2024.

El paratriatleta del AD Ibiza Half Triatlón, que cerró la prueba en el cuarto puesto en su categoría, aseguró a Diario de Ibiza, tras su primera experiencia con la selección, que finalizó su participación en la competición con un cierto sabor «agridulce».

«Me quedé a tres minutos de entrar en el ranking mundial. Terminé fuera de tiempo, pero esto no se acaba aquí», indicó Javier Vergara, al tiempo que detalló: «Tendré otra oportunidad en septiembre en la Copa de España de Triatlón, en Avilés. En esa competición tendré que entrar en tiempo para meterme en el ranking, y, así, con ello, poder empezar a puntuar para las Olimpiadas de París 2024 «.

En este sentido, el paratriatleta ibicenco señaló que tiene que estar «contento» por el poco tiempo que lleva, además de que en tierras gallegas compitió «con lo mejorcito de cada país».

«Me quedo con un poquito de mal sabor de boca por esos tres minutos que han hecho que me quedara fuera del ranking. Pero, al final, sé que estoy en un proceso de adaptación y que no iba al cien por cien porque vengo arrastrando una lesión de estrés tibial desde hace un mes, desde el Mundial que se hizo en Ibiza, por lo que no iba en mi mejor momento», informó Javier Vergara, que volverá a competir el próximo 15 de julio en el Campeonato de España de Acuatlón .