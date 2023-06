Las medusas obligan a Neil Agius a abandonar el reto de cruzar desde Mallorca a Ibiza

El exolímpico Neil Agius no alcanzará las costas de Ibiza, tal y como tenía pensado hacer este miércoles. El nadador maltés ha visto frustrado su deseo y se ha visto obligado a abandonar el reto de la Travesía de las 100 Millas y su intento de establecer un record mundial de ultra resistencia en aguas abiertas, cruzando desde Mallorca a Ibiza, debido a las picaduras de medusa. A las 3.56 horas del martes 27 de junio de 2023, Neil Agius se vio obligado a abandonar el desafío de natación de 100 millas "debido a múltiples picaduras de medusas", indicó su equipo esta madrugada a través de sus canales y redes sociales".

"Neil entró en un banco de medusas en torno al kilómetro 46 de la travesía en el canal Mallorca - Ibiza alrededor de la una de la madrugada. Después de casi 4 horas, múltiples picaduras y varios intentos de reanudar la natación. Las picaduras de Neil estaban causando demasiada hinchazón y dolor y Neil decidió voluntariamente que lo más seguro era abandonar el plan de natación", se informó en el comunicado, al tiempo que el activista oceánico y campeón mundial de ultra resistencia en aguas abiertas manifestó: "Es tan triste ver que todo el trabajo duro que hemos puesto en este desafío llegó a una conclusión tan prematura, me sentía fuerte y listo para ir lejos pero el destino tenía otros planes. Este es el deporte que he elegido que depende de tantas variables- algunas podemos tener el control, otras lamentablemente no. Me gustaría dar las gracias a todos nuestros seguidores que nos animaron y nos apoyaron en los últimos 10 meses".

Más allá de la tristeza de Neil Agius por no poder llevar a buen puerto su iniciativa, el nadador maltés restó importancia a lo sucedido, pese al contratiempo sufrido en su reto a causa de las medusas, al tiempo que subrayó: "El verdadero desafío para la conservación de los océanos sigue en pie, volveré".

La flota está volviendo a Mallorca a un puerto seguro, donde se anunciará una conferencia de prensa.

Cabe recodar que el objetivo de Neil Agius era completar en este desafío un total de 160 kilómetros en unas 72 horas con idea de rodear la costa oeste de Ibiza y tocar tierra en la costa este de la isla pitiusa este miércoles.