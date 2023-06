Juan Ruiz, presidente de la UD Ibiza-Gasifred: «A la gente de toda Eivissa le pido que, por favor, venga este sábado a animar»

La UD Ibiza-Gasifred afronta este sábado en Sa Blanca Dona (19.30 horas) el partido más importante de su historia reciente. No en vano, el conjunto ibicenco se juega la opción de hacer realidad el sueño de conseguir el ascenso a Segunda División. Y es que la posibilidad de amarrar ese ascenso la tiene más cerca que nunca el equipo celeste, que recibe la visita del Salesianos tinerfeño con cierta ventaja para el partido de vuelta de la fase final del ‘play-off’, tras el 2-4 que logró el pasado fin de semana en el encuentro de ida en la cancha del club de La Orotava.

Con el global de la eliminatoria a favor, el equipo que entrena el técnico José Fernández Cortina trabaja estos días a tope y con mucha motivación para refrendar este sábado el gran objetivo de dar el salto de categoría, aunque en el vestuario de la UD Ibiza-Gasifred son conscientes de que la tarea no será nada fácil y de que tendrán que aplicarse a fondo para no verse sorprendidos en casa por el cuadro canario, que llegará a Eivissa este sábado con la clara intención de apurar sus opciones y buscar una remontada en el marcador que le abra las puertas del ascenso.

Y es por eso por lo que Juan Ruiz, presidente de la UD Ibiza-Gasifred , ha querido hacer un llamamiento a los aficionados ibicencos al deporte en general para que acudan masivamente al pabellón de Sa Blanca Dona el día del partido a llenar las gradas y animar al equipo en la importante cita en la que estará en juego todo un ascenso a la división de plata del futsal nacional.

«El equipo está muy ilusionado con este último partido y con la posibilidad de lograr este ascenso. Venimos con una ventaja de dos goles y pensamos que en casa, con nuestro público y nuestra afición, lo podemos conseguir. Vamos a poner toda la carne en el asador, como se suele decir, para que se pueda lograr este ascenso y podamos disfrutar otra vez en la isla de una categoría en la que ya hay equipos de campanillas a nivel nacional», señala el máximo dirigente del club ibicenco, antes de apelar a toda la isla de Eivissa para que «ayude a llevar en volandas al equipo».

«Aquí no sobra nadie. Todo el mundo es bienvenido y le pido a toda la gente de Eivissa que, por favor, venga este sábado a animar a nuestro equipo. Ya no hay fútbol, ni baloncesto, ni balonmano, ni ningún otro evento o espectáculo, ni hay nada a esa hora. La entrada es gratuita y estaría muy bien que se pasaran por Sa Blanca Dona todos los que pudieran con algo celeste para teñir el pabellón de ese color. Aquí no se trata de hacer dinero, sino de que haya mucho apoyo en las gradas, mucho colorido y que se genere un gran ambiente para animar a los jugadores, para que sea una fiesta y que, entre todos, equipo y afición, podamos, al final, celebrar este ascenso que tenemos tan cerca», recalca con esperanza el dirigente de la UD Ibiza-Gasifred.

Una temporada para bordar

En lo que respecta a lo importante que sería para el club conseguir dar ese salto a la Segunda División, Juan Ruiz recuerda que «hace unos diez años que ya se estuvo en plata», aunque por aquel entonces «la categoría no era la misma que es ahora, por lo que este ascenso sería todo un premio» al buen trabajo que se viene desarrollando en la entidad en las últimas temporadas.

«Este año hemos empezado 24 equipos el ‘play-off’ de ascenso. Y van a subir tres. Eso te da una idea de lo difícil, lo que cuesta y lo complicado que es subir. En el equipo todos están deseosos e impacientes por que llegue ese momento para demostrar de lo que es capaz esta plantilla e intentar plasmar con el éxito de este ascenso una temporada que ha sido para bordar», subraya el presidente de la UD Ibiza-Gasifred, al tiempo que comenta: «Tenemos una gran ilusión por este ascenso, y Dios quiera que sea así, pero debemos seguir con los pies en el suelo. Yo hasta que no se consiga prefiero no pensar ni hablar del futuro ni de algo que aún no tengo. Ahora solo debemos centrarnos en este sábado y en enfocar todas nuestras energías y esfuerzos en tratar de ganar esta eliminatoria hasta que finalice el partido de vuelta de esta final».