Guillermo Fernández Romo aseguró este martes durante su presentación oficial como nuevo entrenador de la UD Ibiza en Primera RFEF que su primera misión será confeccionar «el mejor equipo posible» con el objetivo de regresar cuanto antes a Segunda División. El técnico madrileño de 44 años, que la temporada pasada ascendió al Real Racing Club a LaLiga SmartBank, reconoció que el club celeste tiene «los medios» para luchar por el reto y que será «muy difícil no tener un buen equipo» que aspire al ascenso de categoría.

«Es muy difícil que no hagamos un buen equipo, y no lo digo con soberbia. Lo digo porque tenemos medios para hacerlo: una institución que apoya detrás, un presupuesto que acompaña y tenemos objetivos importantes que acercan a los jugadores. Hasta el último día de mercado no vamos a tener al mejor equipo posible. Ahora es el momento crucial de la temporada en la concepción del equipo. Vamos a estar activos. No nos pondremos nerviosos. Tenemos que ser muy egoístas y hacer el mejor equipo posible y si hay que esperar, lo haremos», explicó Fernández Romo en una comparecencia en la que estuvo acompañado por varios de sus colaboradores, además de por el presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, quien remarcó que el de Aluche «era la primera y única opción» en la que han trabajado para el banquillo celeste. «Lo teníamos claro, era el entrenador que queríamos», puntualizó.

Sin dirección deportiva

Amadeo Salvo aclaró que a partir de ahora «cambia la estructura deportiva y la forma de trabajar» y que en esta nueva etapa el entrenador «va a tener el peso máximo en la concepción de la plantilla, ahora y en el futuro», además de contar también con «gente experta en el mundo del fútbol» para el área deportiva. Aunque se resistieron a anunciarlo, el exsecretario técnico del Deportivo de la Coruña, Juan Giménez, será una de las personas que formen parte de esa nueva estructura de trabajo, tal y como avanzó Diario de Ibiza.

Salvo confirmó que el objetivo «es estar en Segunda lo antes posible» y afirmó que cree «en la figura del entrenador que se preocupa de los perfiles y del mercado». En este sentido, Romo manifestó que no le supone «un doble trabajo» enfocarse tanto en los fichajes como en la preparación del equipo y que le «cuesta pensar» que los entrenadores «no deciden a qué jugadores se fichan».

Su elección por la UD Ibiza

Sobre su elección por la UD Ibiza, el nuevo técnico no ocultó sus reservas iniciales al tratarse de un equipo descendido, pero precisó que hubo «un antes y un después» del encuentro en persona con Salvo. «La reunión fue muy importante y salí muy encantado. Ahí reconozco que me cambió el chip porque se juntaron muchas cosas: iba a poder juntarme con gente buena para trabajar, segundo que iba a tener la confianza de la propiedad de aceptar las decisiones que podía adoptar, y tercero que tendríamos los medios».

A cuenta de esto, señaló que disponen de «unos medios más que suficientes y buenos para potenciar» a sus futbolistas, «entrenarlos bien y encontrar el mayor de los rendimientos». El entrenador que eliminara con el Cornellà a la UD Ibiza de Pablo Alfaro en el play-off a Segunda de 2020 añadió que «la trayectoria del club es lo suficientemente positiva, esperanzadora y alegre como para volver a confiar en el retorno lo antes posible».

«Me han encantado las sensaciones, queremos buscar esa pertenencia», advirtió el preparador madrileño, antes de puntualizar que quiere un equipo con mentalidad ganadora. «Lo importante es construir un equipo que llene de ilusión y entusiasmo a los aficionados», declaró.

«Muchas veces pensamos en ascender y pensamos que eso viene como el Espíritu Santo. Pero no solo vale con el trabajo, sino que hay que acertar; la diferencia será si somos un equipo ganador, no que gana partidos. Que aunque pierde, sabe que se va a levantar. Ojalá podamos construir eso aquí porque es una base muy importante», indicó.

En cuanto a su idea de juego y metodología de trabajo, Fernández Romo destacó que pretende «construir valores de equipo» tales como el «esfuerzo, compromiso, el pertenecer a algo, el insistir en cosas». Para ello, quiere rodearse de buenos futbolistas y «encontrar a los que tienen peso». Romo se definió como un entrenador «más lógico que ideológico» y subrayó que los equipos «tienen que ser versátiles» para competir en categorías que son «muy igualadas» y «exigentes» como la primera RFEF.

Afición y Can Misses

Durante la comparecencia de prensa, Amadeo Salvo también se refirió a asuntos como la campaña de abonados, que arranca hoy y sobre la que estima se podrían alcanzar los 3.500 socios, y al convenio de usos de Can Misses, pendiente de renovar con el nuevo equipo de gobierno del PP, que en la oposición se mostró contrario a la exclusividad de que gozaba el club celeste sobre el estadio municipal. «No he hablado todavía con nadie, el futuro alcalde Rafa Triguero comentó que habría una reunión. A todos nos gustaría que hubiera armonía. En un mundo ideal si hubiera un acuerdo sería maravilloso y en un mundo real, el ayuntamiento tendrá que tomar decisiones», dijo al respecto.

Interés en firme por Paris Adot y ‘stage’ en Olot del 10 al 18 de agosto

La UD Ibiza encara un periodo clave para la planificación de la plantilla que asumirá el reto de intentar regresar a Segunda División. Por el momento, hay un puñado de futbolistas que tienen contrato que comenzarán la pretemporada a las órdenes de Fernández Romo: los guardametas Daniel Fuzato y Germán Parreño, el lateral Joseda Menargues, los centrocampistas Iván Morante, Armando Shashoua y Suleiman Camara, y el delantero Nolito.

Sobre el cancerbero italiano, Amadeo Salvo aseguró que «no es descabellado que siga porque tiene contrato». «Es un portero cotizado y pretendido por determinados clubes, podemos pensar que saldrá, pero hoy la única opción es que será parte de la plantilla. Para que salga tiene que ser que él quiera y que al Ibiza le beneficie», explicó.

Romo, por su parte, no se mojó a cerca de los posibles fichajes aunque no ocultó que entre sus preferencias pueda haber futbolistas que ya ha dirigido en Cornellà o Santander y que ofrecieron un buen rendimiento, como es el caso del lateral diestro de la Ponferradina Paris Adot.

El periodista especializado Ángel García (@cazurreando) asegura que el defensa navarro de 33 años podría aceptar la propuesta del equipo celeste por su vinculación con Romo, con quien coincidió en Sabadell y Real Murcia, después de descender de categoría este ejercicio con el club leonés, donde disputó más de 100 partidos en Segunda División.

El nuevo entrenador de la UD Ibiza no dio pistas sobre el perfil de los futbolistas que quiere firmar y remarcó que su deseo es «construir un equipo, no fichar a 18 jugadores».

Por otra parte, Fernández Romo desveló algunas de las fechas claves de la pretemporada. El equipo iniciará los entrenamientos el 13 de julio, después delas pertinentes revisiones médicas de los futbolistas, y que la plantilla realizará un ‘stage’ de preparación en Olot (Girona) del 10 al 18 de agosto.

Cabe recordar que la temporada en Primera RFEF arrancará previsiblemente el último fin de semana de agosto y no a mediados de mes como sucedía en LaLiga SmartBank.

En cuanto a la confección de los grupos, aunque en los últimos días se ha publicado que podría haber una división norte-sur, Amadeo Salvo opinó que «lo lógico es que se quede este-oeste», ya que «la estructura así ha funcionado bien». «Habrá una asamblea para decir los grupos de la categoría», concluyó.