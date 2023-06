La Penya Independent ha anunciado este lunes que Mario Ormaechea no continuará en el banquillo del conjunto naranja en Segunda RFEF, tal y como ha avanzado Diario de Ibiza en su edición digital. Según la información a la que ha tenido acceso esta redacción, el entrenador que ha conseguido los dos históricos ascensos del conjunto de Sant Miquel en categoría nacional, el último a Segunda RFEF, habría decidido no renovar su compromiso con el club tras no alcanzar un acuerdo en los últimos días tras la llegada del madrileño Carlos Guerrero a la entidad para el nuevo puesto de director general.

Este el escueto comunicado en el que el club de Sant Miquel hace oficial la marcha de Ormaechea: "Les comunicamos en el presente email que la S.E Penya Independent da por finalizada la etapa de Mario Ormaechea como entrenador del primer equipo. Desde el club le agradecemos con enorme cariño todo el trabajo realizado y su profesionalidad en su etapa como técnico y le deseamos mucho éxito deportivo y personal".