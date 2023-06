El entrenador Mario Ormaechea ha hecho pública este lunes una carta de despedida en la que explica los motivos de su salida de la Penya Independent, una salida que ha avanzado este mediodía Diario de Ibiza y que ha hecho oficial el club de Sant Miquel pasadas las tres de la tarde.

"El motivo de la presente carta –comienza el escrito de Ormaechea– es el de anunciar que no he podido renovar mi contrato como entrenador de la Penya Independent un año más, por falta de entendimiento con la directiva, en cuanto a la configuración de mi cuerpo técnico y la plantilla para esta nueva temporada apasionante que se presenta". "Con el director deportivo que vino (Carlos Guerreo) nunca ha habido ningún problema y el entendimiento ha sido absoluto y total desde el primer día que nos conocimos hasta el día de ayer, que se me comunica que no se va a renovar mi contrato", añade el técnico catalán.

"No quería marcharme sin dar las gracias a la directiva, por la oportunidad que se me brindó de coger un equipo en liga regional, para intentar ascender a 3ª división. 16 meses después, me voy muy orgulloso de todo lo conseguido. Agradecer también a la afición, que siempre ha estado de nuestro lado en los momentos buenos, pero sobre todo en los malos, que allí es donde más lo necesitábamos, desplazándose a Palma, a la península, … Gran parte de todo este éxito también es vuestro".

"Agradecer, cómo no, a mi cuerpo técnico el apoyo incondicional que me habéis brindado entreno tras entreno, semana tras semana, … muchas gracias! Agradecer a todos los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas, con los que hemos trabajado, los de esta temporada y los de la anterior, por demostrarme que además de unos grandes profesionales, sois muchísimo mejores personas, y eso me lo llevaré conmigo para siempre".

"A partir de hoy, tenéis un aficionado más en la grada, animando para continuar cosechando éxitos para este club, que sin duda lo merece.

Atentamente, Mario Ormaechea", concluye el preparador barcelonés.