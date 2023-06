¿Cómo jugará la UD Ibiza de Fernández Romo en Primera RFEF?

Guillermo Fernández Romo ha sido el entrenador escogido por Amadeo Salvo para pilotar el proyecto de la UD Ibiza que tiene como objetivo regresar cuanto antes al fútbol profesional. Pero, ¿quién es Fernández Romo? ¿Qué tipo de entrenador es y cuál es su metodología de trabajo y estilo de juego? Una de las premisas de las que ha partido la propiedad celeste es que al madrileño, más allá de los esquemas tácticos, no le amilanan los grandes desafíos y que, por el contrario, suele resolverlos con éxito.

A sus 44 años, ya lo ha demostrado en clubes como el Cornellà o el Racing de Santander. Con el equipo catalán se quedó a un solo gol de ascender a Segunda División en aquel ‘play-off’ en el que eliminó en primera ronda a la UD Ibiza de Pablo Alfaro. Y el curso siguiente, 2020-21, saltó al foco mediático tras eliminar al Atlético de Madrid de Simeone en una Copa del Rey donde, en dieciseisavos de final, cayó con el FC Barcelona en la prórroga. En Liga, logró el ascenso a Primera RFEF como campeón de su subgrupo en Segunda B (en fechas marcadas por el coronavirus), lo que le sirvió al preparador de Aluche para dar el salto a un club histórico como el Racing de Santander, con la misión de devolver al conjunto cántabro a Segunda División.

Romo cumplió con creces el reto con un ascenso inapelable, a falta de cuatro jornadas y reduciendo las enormes distancias con las que partía respecto a un gigante para la categoría como el Deportivo. Además, el madrileño había sido el encargado de confeccionar la plantilla en una doble labor como entrenador y secretario técnico que todo apunta a que también asumirá en la UD Ibiza.

En cuanto a su estilo en los banquillos, Fernández Romo comentó en una entrevista con el diario Marca hace un año que no existen «varitas mágicas» y que uno de los secretos del éxito es «rodearte de una buena plantilla». «Ningún equipo gana si no tiene buenos jugadores, tanto en esta como en otras categorías. Pueden ser desconocidos, que no hayan pasado por su mejor momento o que otros clubes no los fichen, pero tienen que ser buenos».

Tanto en Cornellá como en Santander los tuvo, admitió entonces, antes de explicar que el segundo paso es «potenciar sus relaciones». Para Romo, es tan importante el talento individual como la organización colectiva y el buen ambiente dentro del vestuario. «A partir de esas relaciones tiene que ir naciendo ese éxito en el campo, que es lo que nosotros como entrenadores tenemos que buscar. Luego todo eso hay que intentar hacerlo en un día a día exigente, disciplinado y en el que nos llevemos bien porque es fundamental que existan unos valores humanos dentro de la plantilla y el staff».

Acertar en la toma de decisiones, crecer y evolucionar con el paso de las jornadas son otras de las recetas del entrenador que durante su etapa académica se licenció en Geografía: «saber que de las derrotas hay que aprender, tras los empates analizar por qué no se ha ganado y tras las victorias no quedarte sólo en los tres puntos sino saber que también hay muchas cosas que mejorar. Esa es la clave de estos años».

Aunque ha sido tildado por algunos de resultadista y conservador, Romo sostiene que su idea es la de «encontrar el equilibrio entre atacar, defender y lograr unos buenos valores», que el juego de su equipo parta «de una globalidad» ya que, tal y como remarca, «hay que jugar, que es tener el balón, no tenerlo, contraatacar, defender, marcar diferentes alturas donde presionar... Al final, jugar lo mejor posible dentro de un montón de cosas que hay que hacer».

El objetivo primordial de Romo es «tener una mentalidad ganadora». «Y no lo digo porque hayamos ganado muchos partidos sino también porque los hemos perdido y nos hemos sabido levantar al día siguiente par seguir siendo un equipo mejor», aseguró tras lograr el ascenso a Segunda con el Racing.

En esa misma entrevista negó haber trasladado a sus jugadores que la primera premisa es mantener la portería a cero. «Y por eso no me creo ni más defensivo ni más ofensivo. Yo creo que hay que jugar y hacerlo con las mejores armas que tengas, porque si fuéramos defensivos nuestro mejor jugador, que ha sido Pablo Torre, no habría tenido participación», afirmó sobre la gran revelación del Racing en aquella campaña, que con solo 19 años llamó la atención de un FC Barcelona que lo firmó hasta 2026.

«Muchas veces no tienes que tener la etiqueta de defensivo o de ofensivo porque luego pasan cosas como esta. Lo que sí es cierto es que quiero que mi equipo tenga mucha organización, si eso significa que partimos de algo», subrayó un Fernández Romo que, además de dedicar un apartado especial a la estrategia, también recurre al ‘Big data’ que trabaja con su cuerpo técnico para intentar mejorar las prestaciones de la plantilla: «Hemos desarrollado nuestras métricas propias de cara a la mejora del equipo y eso lo que me genera son situaciones en las que el equipo potencialmente puede mejorar dentro de una organización. No con situaciones que tengan que ver con goles a favor o en contra o con tiros, sino con qué volumen, qué distancias, en qué situación de espacio, de campo, o en qué ubicación de algún jugador en concreto encontramos las mayores potencialidades para que eso nos ayude a tener un poco más de nivel durante el partido».

Juan Giménez, más cerca de la secretaría técnica

La UD Ibiza tiene decidido prescindir de la figura del director deportivo y las últimas informaciones, tal y como adelantó Diario de Ibiza, apuntan a que Juan Giménez será el encargado de la secretaría técnica formando tándem con el propio Guillermo Fernández Romo para la confección de la plantilla celeste. Ambos coincidieron en el Cornellà cosechando importantes éxitos antes de separar sus caminos. Juan Giménez llegará procedente del Deportivo de la Coruña.