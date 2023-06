Ormaechea: «Es una espina que tenía a nivel particular, pero hay que estar ahí»

Mario Ormaechea reconoció tras conseguir la gesta del ascenso que era «una espina que tenía a nivel particular» después de haber vivido un puñado de eliminaciones en su anterior etapa en la Peña Deportiva. «Pero eso indica que siempre estás en ‘play-offs’. Como dice Guardiola, hay que estar ahí, porque si estás ahí lo puedes conseguir. Hoy solo podía ascender el Ejea o la Penya Independent», resumió el preparador catalán mientras era felicitado por numerosos miembros del club sobre el césped del Municipal.

Ormaechea recordó que su equipo «ha estado ahí todo el año» y que sus futbolistas y su grupo de trabajo tienen un «nivel humano espectacular». «A nivel personal sí es verdad que me lo merecía pero aunque no hubiera subido, siempre hay que estar ahí. Esto es como el baloncesto, si estás debajo de la canasta, siempre puedes pillar un rebote; si no, no», reiteró el técnico de una Penya Independent que tuvo que superar al Poblense, al Santanyí y al Ejea a doble partido para ascender de categoría.

«No conozco un play-off que no sufras, no hay ningún equipo malo y hoy estoy muy emocionado porque que la Penya Independent el año que viene juegue contra el Hércules, vamos, qué queréis que os diga», remarcó Ormaechea, antes de admitir que conseguir dos ascensos consecutivos «es muy difícil en cualquier categoría». «Agradecer sobre todo a mis jugadores, a toda la gente que ha venido aquí a ayudar, que ha sido mucha, ha habido un llenazo histórico. A la directiva, al presidente que es muy impulsivo y muy arrebatado, como yo, pero al final nos queremos mucho. A disfrutar y a vivir este momento», añadió el entrenador barcelonés, que confía en cerrar un acuerdo de renovación a la mayor brevedad.

«Ya veremos, hay que hablar cosas. La intención es que sí pero siempre hay que hablar cosas, creo que me merezco, si estoy, poder elegir dónde estoy. Acuerdo hay, desde hace tiempo. Hablamos, pero falta rubricar la firma. Pero vamos, yo con el presi me suelo entender en 10 segundos», concluyó.