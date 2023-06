La Penya Independent quiere hacer historia: «Queremos lograr lo que no ha hecho nadie y que sea un ascenso de todos»

La Penya Independent está a 90 minutos de hacer historia. A una hora y media de lograr el que sería su segundo ascenso consecutivo para un municipio que hasta hace apenas un año se batía en la regional pitiusa. Los de Mario Ormaechea están a un solo triunfo de subir a Segunda RFEF y para ello necesitarán el apoyo de toda la isla para superar al SD Ejea aragonés (Municipal de Sant Miquel, domingo, 12 horas) tras el empate a un gol cosechado en tierras zaragozanas en el partido de ida de la final.

Marc de Val y Pau Pomar son dos de los baluartes del equipo naranja. Entre ambos han disputado más de una decena de fases de ascenso, por lo que son voces más que autorizadas para analizar el partido y convocar a la afición ibicenca a una de esas citas que pueden quedar inscritas en el libro de oro del balompié insular.

El catalán Marc de Val (33 años) fue capitán general en la Peña Deportiva y tras un breve periodo ejerciendo como director deportivo decidió volver a calzarse las botas para ayudar al recién ascendido en su primera campaña en Tercera RFEF. Con su compañero Pau Pomar (35) ya compartió vestuario en Santa Eulària antes de que el mallorquín defendiera otros escudos como los del CD Ibiza o el Andratx. La trayectoria de ambos está trufada de éxitos y decepciones en categorías nacionales, por eso advierten de que el Ejea no es ninguna perita en dulce y que a estas alturas, en la final del ‘play-off’, «no hay rival pequeño».

«No era uno de los ‘cocos’, pero tenemos anécdotas y ejemplos de que en teoría el que es más flojo te sorprende y te elimina. El Ejea es un recién descendido, tiene más experiencia como club y si vamos pensando que son flojos y que vamos a pasar seguro, tendremos problemas», advierte De Val, antes de recordar que en la ida no jugó el delantero Moha, «su mejor futbolista».

En esa misma línea, Pomar explica que aunque ahora «todo se ve asequible y factible», recuerda que «echando la vista atrás» en sa Pobla y en Santanyí lo pasaron «mal» y ambos rivales tuvieron sus opciones para eliminarlos en el Municipal de Sant Miquel. «No ha sido fácil llegar hasta aquí. Es verdad que en Ejea fuimos superiores, los contrarrestamos bien y les hicimos parecer peores de lo que son. Estamos confiados en nuestras opciones», puntualiza Pomar, mientras De Val subraya que en la ida fueron «mejores» y que ahora tiene que prevalecer la condición de local.

«Allí jugamos muy bien pero salieron vivos, fue un partido para haberlo encarrilado más a nuestro favor porque en varios tramos los arrollamos. Ahora solo toca ganar, ganar y ganar», añade el centrocampista de Girona, en plena sintonía con el defensa balear: «Fue una pena porque aunque lo lógico en el fútbol no existe, irte con 1-3 era lo más normal. Con el 1-1 estamos cerca pero también pueden pensar ellos que están a un gol de subir. Ambos estamos a un gol de ascender».

Salir a presionar arriba

Dos de los buques insignia del equipo coinciden en que deben «salir a por ellos desde el inicio», como hicieron la semana pasada en Ejea. «Presionando arriba, con muchos centros laterales», comparte el catalán con Pomar, quien añade que intentarán «pasarles por encima metiendo intensidad y ritmo, como le gusta al míster [Mario Ormaechea]». «Sabemos que en nuestra casa podemos hacerles daño, haciendo un partido serio y con la portería a cero porque sabemos que tendremos alguna y que hay que marcar», precisa De Val.

Para el club ‘miqueler’ y el municipio de Sant Joan sería algo único y especial compartir categoría con la Peña Deportiva y el Formentera en la antigua Segunda B. En este sentido, De Val confiesa que «el pueblo, la directiva, el presidente y la afición están ilusionados». «Lo están dando todo para conseguirlo, está siendo muy bonito. Tenemos que conseguirlo porque es el año». Algo muy parecido sostiene su socio en tareas defensivas: «Se nota esa adrenalina, pero es frustrante porque estás pensando toda la semana en ese momento, toda tu vida enfocada en ese día. Nervios no hay, pero sí muchas ganas de que llegue la hora y conseguirlo».

«Equipazo hay», dice De Val, que esta temporada se ha «sorprendido» con el nivel de la plantilla naranja, dotada con «buena gente y futbolistas con una ilusión tremenda». «Todos los que estamos podemos jugar en Segunda RFEF perfectamente», puntualiza el de Blanes, que ha «recuperado la ilusión» en la Penya y que solo piensa «en ascender».

Llamamiento a la afición

Por último, ambos futbolistas hacen un llamamiento a la afición de la isla para empujar juntos hacia el salto de categoría: «Esperamos un apoyo brutal, y se nota por la calle, te escribe todo el mundo, excompañeros de la Peña y del CD… Como ya no compite nadie, el horario es muy bueno para que venga la gente. La Penya es un equipo del pueblo y queremos conseguir algo histórico, que no ha hecho ningún equipo, que sea algo de todos. Para nosotros es fundamental que la afición sea nuestro jugador número 12 porque no va a ser fácil».