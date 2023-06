El HC Ibiza espera reunirse pronto con la UD Ibiza para renovar su colaboración

El HC Ibiza, una vez concluida la temporada 2022-23, ya se ha puesto manos a la obra y trabaja en la planificación de la próxima campaña, la cuarta consecutiva en la que el club ibicenco militará en la División de Honor Plata masculina, la segunda categoría del balonmano español.

Tras completar un curso complicado en el que el equipo isleño ha solventado al final con cierta holgura el ‘play-off’ para evitar el descenso, el objetivo ahora de la entidad que preside Jesús Prieto es ir reforzando con tiempo y antelación suficiente la plantilla del conjunto que entrena Eugenio Tilves para hacerlo aún más competitivo, con idea de evitar posibles apuros en el siguiente ejercicio.

«Los fichajes cada vez son más complicados porque el balonmano vuelve a coger otra vez un poco de tirón y necesitamos consolidarnos para no pasar apuros. Y, si puede ser, competir para estar en la parte de arriba de la tabla de clasificación. Yo pienso que llegar a la Asobal está muy complicado. Primero, por las exigencias. Y, segundo, porque, a partir de esta temporada, la Asobal va a ser una liga completamente profesional, con todo lo que ello conlleva. Y para nosotros el sacrificio sería tremendo», explica a Diario de Ibiza Jesús Prieto, dirigente del HC Ibiza, que también apunta: «Yo pienso que la División de Honor Plata es nuestra liga. Y si estamos luchando por la parte de arriba, pues mejor. La idea es que podamos competir, disfrutar, no sufrir y que la gente de la isla se lo pase bien con el balonmano».

Y es por ello por lo que el club de balonmano de Vila espera poder reunirse pronto con la UD Ibiza para sentarse a hablar con su presidente, Amadeo Salvo, al objeto de ampliar su fructífera colaboración y renovar el acuerdo de colaboración que liga a ambas entidades.

Líneas de apoyo económico

Así, en lo referente a las líneas de apoyo económico, patrocinios y esponsorización, Jesús Prieto avanza que el acuerdo con Trasmapi como patrocinador «es casi seguro que sigue porque se firmó por un par de años», al tiempo que señala con respecto a la UD Ibiza: «Tenemos que volver a reunirnos con ellos para ver si continúa su colaboración, pero esperamos que sí. Con Amadeo Salvo tenemos muy buena relación y no creo que haya ninguna modificación. Yo quiero pensar que la cosa va a continuar igual, a pesar del descenso de la UD Ibiza. Ya le hemos pedido una reunión a Amadeo. Contamos con ellos y espero que ellos también cuenten con nosotros porque pienso que la relación ha sido fructífera».

En este sentido, el presidente del HC Ibiza señala también: «Tanto el balonmano como el fútbol sala creo que hemos sido dos clubes que hemos estado ahí, que les hemos aportado mucho y que ha habido mucha repercusión. Y pienso que eso ellos también lo valorarán porque nos han venido a ver algunos partidos y les ha gustado. Ven lo que movemos, cómo trabajamos y creo que están contentos con nosotros, al igual que lo estamos nosotros con la UD Ibiza».

De igual modo, el dirigente de la entidad naranja confía en poder ampliar los apoyos al club a través de otros cauces que les proporcionen nuevas aportaciones económicas.

«Tenemos ahí una línea abierta, que este año no nos fue bien, con el Govern balear, aunque no sabemos qué es lo que pasará ahora con el cambio de signo político. Pero intentaremos que este año sí que tengamos el patrocinio que nos corresponde y que sea también una inyección de dinero importante la que podamos conseguir», adelanta Jesús Prieto, antes de afirmar: «Intentaremos el año que viene dar también espectáculo y continuar ampliando nuestra afición, mejorarla y tener una mayor repercusión mediática para seguir creciendo en la medida de lo posible. Nosotros no paramos de pensar y de buscar las maneras para mejorar. Y en eso estamos trabajando ahora».

El HC Ibiza refuerza su equipo con el lateral colombiano Anderson Caycedo

El Trasmapi UD Ibiza HCE anunció este miércoles el fichaje del lateral izquierdo Anderson Caycedo como nuevo refuerzo para la próxima temporada. El jugador colombiano, de 28 años y 1,85 metros de altura, llega procedente del Grand Poitiers Handball 86, club de la Primera División Profesional de Francia.

Su primera experiencia en el balonmano de Europa fue en el Huesca. Después se marchó a Portugal a jugar en la Primera División lusa, desde donde regresó a España para militar en clubes como el Romo, Águilas y Lanzarote de Primera Nacional.

El nuevo jugador del equipo ibicenco es internacional por Colombia y atesora un campeonato continental Panamericano en el IHF Trophy 2015, además de haber participado en Europa en el IHF Trophy Intercontinental.

Según destacan desde la entidad isleña, Anderson Caycedo es un jugador de primera línea que «habitualmente ocupa la posición de lateral izquierdo» y que destaca «por su poderío físico», además de ser «bastante vertical en su juego».

Asimismo, desde el club ibicenco señalan que es un jugador que también sobresale «por sus cualidades a la hora de defender, siendo varias las posiciones en las que puede actuar en la línea defensiva del equipo».