Manolo González: «Tengo que pensar bien y en frío si tengo que seguir o no»

Visiblemente afectado, consternado por los dramáticos acontecimientos vividos, muy tocado anímicamente por lo sucedido y con los ojos inyectados en lágrimas contenidas de rabia y pena compareció Manolo González, técnico de la Peña Deportiva, ante la prensa al término del partido para valorar la eliminación de su equipo frente al UCAM Murcia en el ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF.

«La verdad es que estoy jodido y estoy hundido. Y no puedo decir otra cosa porque es lo que hay», comenzó diciendo el técnico de los santaeulalienses, antes de manifestar: «Nos han ganado sin chutar a puerta. Son dos errores muy de bulto y muy grandes por nuestra parte. Y, después, si encima las ocasiones que tienes tú muy claras no las metes, pues te ganan».

En este sentido, Manolo González lamentó la manera de caer de su equipo frente a un rival que muy poco o nada ofreció sobre el terreno de juego.

«Yo que queréis que os diga. Felicidades al UCAM por pasar de ronda y todo lo que quieran. Pero jugar así al fútbol mi equipo no lo va a hacer nunca. Gane o pierda, pero no va a jugar nunca al fútbol así», argumentó el preparador de la Peña Deportiva, al tiempo que declaró: «Hemos entrado a lo que han querido ellos. A pegar pelotazos, en agresiones como las del central... Y el tema arbitral es un tema aparte del que no voy ni a opinar mejor porque encima me van a sancionar. Peo, vamos, que ha sido una cosa escandalosa y de cine. Pero, bueno, es lo que hay. Y hay que tragar y levantarse ahora».

Asimismo, Manolo González confesó que se sentía frustrado y muy mal anímicamente por todo lo malo que el destino les tenía reservado a los peñistas para este aciago domingo .

«Es un día muy, muy duro y muy jodido porque hemos remado mucho para llegar aquí. Y el palo es tremendo», reconoció el técnico del conjunto de la Villa del Río, que también indicó: «Al final pienso que hoy no ha ganado el fútbol. Siendo objetivo ha ganado un equipo que ha venido aquí a no jugar, sino al juego directo y les ha salido de puta madre. Y no hay más».

En cuanto a la mala suerte que se cebó con su equipo de cara a la portería rival en el día de ayer, Manolo González analizó así lo sucedido: «Cuando tú generas unas situaciones muy claras de gol, como las que hemos tenido, y no marcas, y ellos, en dos jugadas que son ridículas, hacen dos goles, pues, obviamente, no mereces pasar. Y son ellos los que han pasado hoy. Y no hay otra cosa. Ahora es el momento también de hace autocrítica. Y cuando ves un partido con estas circunstancias, pues, obviamente, has de hacer autocrítica y mirar para adentro para aprender algo de esto cada año».

Con su continuidad aún en el aire

En lo que respecta a su futuro inmediato y si piensa seguir como entrenador de la Peña Deportiva, Manolo González no se atrevió a pronosticar qué es lo que pasará de aquí en adelante, aunque mostró su total agradecimiento al club, a la afición peñista y a todo el pueblo de Santa Eulària por el buen trato que han recibido en estos dos años al frente del banquillo del equipo de la Villa del Río

«Yo a la gente de aquí es que no puedo más que estarle agradecido. A todo el club, a la directiva, a los jugadores y a la gente que viene cada domingo. Y sobre todo por el respeto que han tenido por nuestro trabajo y por el equipo, que ha sido espectacular. No puedo más que estar agradecido por estos dos años porque han sido una maravilla. Y es para estar muy orgulloso y muy contento, aunque también fastidiado porque se nos ha escapado dos veces y me siento muy mal, la verdad», recalcó el preparador gallego de la escuadra peñista.

No obstante, el entrenador del equipo local agregó a continuación sobre su futuro: «No sé, la verdad. Hoy diría que me metía en mi casa y no salía más. Solo puedo decir eso. Hoy es de los días en que no puedo decir nada porque no me atrevería, la verdad. Pensando un poco es un día en el que te dices que me tengo que ir porque he fallado, pero no sé que decir».

En este sentido, el técnico de la Peña Deportiva se mostró indeciso, dando a entender que tendrá que reflexionar mucho y con detenimiento sobre lo que ha de venir en adelante.

«Para mí es fallar cuando llevas dos años llegando a un ‘play-off’. Somos exigentes y hemos fallado porque hemos muchas cosas bien para, primero, intentar ser campeones, y luego, para intentar subir. Y quien haya visto el partido de hoy ve solo que te han metido un 0-2. Y ha sido una cosa increíble. Hoy es de esos días duros, en los que estás caliente, y tienes que pensar muy bien qué hacer porque si me quedo aquí me tengo que dejar la piel por el club y por todo como lo he hecho en estos dos años. Y tengo que esta convencido. No es una cuestión de que me haya llamado nadie. Y quien se lo quiera creer, que se lo crea, y quien no, pues no. Pero hoy es un día duro y tengo que ser honesto con el club. Lo tengo que pensar bien. Y pensar en frío si realmente tengo que seguir o no porque yo pueda darle o no el cien por cien al club», concluyó al respecto un abatido Manolo González.

Costa: «Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho»

Robert Costa, central de la Peña Deportiva, se mostró apenado por la derrota y la eliminación del ‘play-off’ frente al UCAM Murcia, y expresó así el sentir del vestuario: «Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho porque será un año irrepetible. No ha podido ser el ascenso, pero me quedo con el orgullo de formar parte de este club y de este grupo».