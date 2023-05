Marc Tur logra el oro con España en el Europeo de 35 km de Podebrady

El marchador ibicenco Marc Tur se hizo este domingo con un octavo puesto en el Campeonato de Europa por equipos de Podebrady (Chequia) y contribuyó así a la medalla de oro que conquistó España en la prueba de los 35 kilómetros marcha, una distancia que ha dejado de ser considerada olímpica a falta de un año para los próximos Juegos de París 2024.

La actuación del equipo español fue espléndida, con Álvaro Martín, campeón europeo de los 20 km, como gran protagonista de la carrera, que vio recompensado su esfuerzo con la victoria y un nuevo récord de España (2.25:35 horas), con el que le arrebató la marca a su compañero Miguel Ángel López, que entró en el tercer lugar.

Marc Tur, por su parte, marchó buena parte de la prueba cerca de los primeros puestos, aunque tras sufrir diferentes molestias cerró su concurso con una meritoria octava posición que refrendó la medalla de oro por equipos para el combinado nacional con 12 puntos. El ibicenco marcó un tiempo de 2.32:06 en línea de meta. El último español del equipo fue Manuel Bermúdez, decimoquinto con 2.35:46.

En el podio general acompañó a España la selección italiana, plata, y la alemana, bronce.

El atleta de Santa Eulària se mostró muy satisfecho por el resultado conseguido aunque reconoció que unos problemas estomacales y físicos le hicieron sufrir más de los esperado y lastraron su actuación individual en el circuito checo.

Calambres y molestias

«Ha sido una carrera muy dura porque he sufrido bastante de calambres y molestias gastrointestinales bastante fuertes. He acabado vomitando porque no toleraba bien las sales del avituallamiento, pero bueno contento porque a pesar de lo mal que me he encontrado he podido ser finalista a nivel individual y aportar los puntos para ser campeones de Europa», argumentó Marc Tur en declaraciones a Diario de Ibiza, antes de destacar la «espectacular carrera» de sus compañeros Álvaro Martín y Miguel Ángel López, primer y tercer clasificados.

«Yo, al ser el tercero que ha puntuado, hemos logrado subir a lo más alto del podio. Ahora, a intentar mejorar todas aquellas pequeñas cosas que me han influido y a prepararme para el Mundial de verano en Budapest, que es la cita más importante del año», subrayó el ibicenco.

En féminas, España también arrasó en la prueba de los 35 km marcha, con una apabullante victoria de la andaluza María Pérez, que fue todo el trazado a un ritmo imparable para cruzar la línea de llegada en primer lugar con un tiempo de 2.37:15. Raquel González, subcampeona europea, se hizo con el segundo puesto y Cristina Montesinos acabó tercera, lo que se tradujo en otra medalla de oro por equipos para la marcha femenina nacional y un histórico podio con absoluto dominio de España, que computó 6 puntos.