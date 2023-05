Alcaraz: «Dentro del sufrimiento, he sido bastante feliz aquí»

Lucas Alcaraz valoró ayer el triunfo y el debut de los canteranos en un partido con aroma a despedida en Can Misses para muchos integrantes de la actual platilla. En sala de prensa, el técnico granadino reconoció que «a partir del descenso ningún punto sirve para nada, pero sirve para menos perder». «Porque cuando hemos perdido –añadió Alcaraz– nadie se ha quedado contento».

Ayer, sin embargo, el equipo ofreció ante el Zaragoza «un buen rendimiento a pesar de las bajas y de las que se han ido produciendo en el partido», en un choque en el que sufrieron «muy poco» pero en el que «tampoco generaron mucho».

«Era el tipo de partido que queríamos. El resultado del Albacete (0-5) nos marcó un punto de inflexión y nos propusimos que en los partidos que quedan no volviera a pasar eso», destacó Alcaraz, antes de remarcar la actuación de los canteranos.

«Aparte las sensaciones positivas de las despedidas, está el debut de los chavales con gol. Vienen trabajando con nosotros y tienen condiciones. No los hemos sacado porque sean canteranos ni por poner más barato jugar en la UD Ibiza, ni mucho menos, llevan dos meses trabajando con nosotros y han mejorado muchísimo». Sobre Álex Sánchez, autor del gol de la victoria, explicó que «es un chaval con una buena pierna izquierda, es potente, es fuerte, juega bien en todas las facetas, tanto de espaldas como atacando espacios». «Es más seguro con el balón de lo que hoy parecía pero es normal por la puesta en escena del fútbol profesional. No es lo mismo jugar que entrenar». Andrés Palacios, que debutó en Segunda, «conduce muy bien, ve muy bien el último pase y es seguro con el balón en esa posición intermedia», Por último, Alcaraz destacó el estreno de Jorge Chanza en el fútbol profesional tras cuatro años en el club y dijo que espera dar la alternativa a Xairo en el último partido en Málaga. «Estos jugadores pueden ser útiles en la plantilla de la temporada que viene, hay sub-23 de rendimiento y de la academia, pueden cumplir ese cupo», añadió.

En cuanto a su futuro, se remitió a las palabras de Amadeo Salvo de hablar, por respeto, cuando acabe la temporada. Su posible despedida ayer de Can Misses «era una posibilidad», reconoció, pero «tampoco me apetece darle muchas vueltas». «Estoy centrado en mi trabajo, dentro del sufrimiento he disfrutado del trabajo, vamos a dar el último apretón esta semana, de cualquier forma y en cualquier escenario he sido bastante feliz aquí por momentos. Ha habido sufrimiento por los resultados, pero no por el trabajo, no por la convivencia, ni con vosotros, con la afición ni con el grupo y los empleados. Ha sido bastante positiva», argumentó.

Por último, sacó la cara por los futbolistas: «Tanto Eka, Cris, Fran... hay que agradecer su rendimiento, compromiso, implicación… Lo que ha pasado es que no nos ha dado, ha habido muchos cambios, pero en ningún momento he notado ningún problema de actitud o compromiso».