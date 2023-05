«Si el Ayuntamiento de Sant Joan no paga lo que debe, la Penya Independent puede desaparecer»

Toni Curuné ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Sant Joan mantiene una deuda en concepto de subvención que amenaza la supervivencia de la Penya Independent, en una comparecencia pública en la que ha mostrado los documentos que acreditan el compromiso alcanzado en marzo de este año con el anterior concejal de deportes, Santiago Marí, que dimitió por discrepancias con el Partido Popular y que ahora se presenta a las elecciones municipales con otra formación política.

«Si esto no se arregla la Penya Indepedent puede desaparecer», ha advertido el presidente del club naranja, Toni Curuné, un día antes de que el primer equipo dispute el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF con el Santanyí (17.30 horas).

Curuné ha explicado en declaraciones a Diario de Ibiza que tras certificarse el histórico ascenso del equipo de Sant Miquel a Tercera División, el pasado verano, «se hablaron de 80.000 euros» para firmar un convenio con el club después de una reunión en la que estuvo presente el alcalde, Antoni Marí 'Carraca'. Más adelante se acordó ampliar la partida. «Había problemas de limpieza en las instalaciones, era un desastre, y 'Carraca' nos dijo en octubre que subía a 125.000 euros con la condición de hacernos cargo de la limpieza», explica el presidente de la Penya.

Esa subvención directa correspondería a la temporada 2022-23 y los cuatro primeros meses del año 2024, pero de momento el club sólo ha recibido 25.000 euros «y después de muchas conversaciones y de decirles que si no pagaban no podíamos seguir adelante», según critica Curuné.

«Santi Marí consiguió en marzo una modificación de crédito para la partida del año pasado y metieron 50.000 euros, teniendo en cuenta que para este 2023 quedarían pendientes otros 75.000». La temporada está finalizando y todavía no han cobrado ni siquiera esa mitad correspondiente a 2022.

Curuné denuncia además que la candidata a la alcaldía de Sant Joan por el PP, Tania Marí, le dijo que «se apañara» con Santi Marí cuando todavía era concejal de deportes, «quitándose ese asunto de encima». «¿Te parece una respuesta? ¿Que me apañe? Con resquemor y rabia me lo dijo», lamenta el presidente del club, antes de desvelar: «Santi me dijo que habían aprovechado su baja para hacer lo que les dio la gana». «Necesitamos pagar nóminas de trabajadores y jugadores, materiales... Santi, que estaba dentro aún, habló con el departamento de intervención, preguntó que por qué lo que se había pactado no se había cumplido y le dijeron que no se había pagado porque el señor Andreu dijo que no lo quería meter en los presupuestos, era el alcalde en funciones cuando Carraca estaba de baja», argumenta Curuné.

Para la Penya Independent, esta deuda les está «haciendo daño desde hace tiempo». «No decimos nada, pero llega un punto que vemos correr peligro el proyecto. Trabajar sin el apoyo de una administración es bastante complicado, hasta ahora se ha hecho porque hay una familia que quiere al deporte, que quiere que los niños tengan una educación deportiva y que no les falte de nada, pero si el Ayuntamiento no cumple con las promesas que hizo en su momento no se puede mantener», subraya, después de reconocer que aunque se adecuaron aspectos del estadio municipal para jugar en Tercera, "el nuevo césped artificial lo solucionó el Consell de Ibiza".

Todo esto «se dinamitó», explica Curuné, «antes de la salida de Santi Marí del Ayuntamiento». «Como concejal de deportes hizo hasta donde pudo, luego estuvo de baja y luego dimitió. Hay un antes y un después del momento de Santi a ahora. Ahora es de total de abandono, es un tema político cien por cien, se basan en que la Penya se ha politizado cuando estamos en un municipio pequeño y cada uno tiene su ideología», señala Curuné, antes de precisar que «la primera persona que se politizó en el club y entró en un partido y en unas listas, las del PP, fue el secretario. Pero eso no quiere decir que se haya politizado», concluye.