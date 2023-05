Ormaechea, entrenador de la Penya Independent: «La mano es medio metro fuera del área, estamos indignados»

La Penya Independent acabó profundamente molesta por la actuación arbitral en el partido de ida de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF, disputada este sábado en Santanyí, donde un dudoso penalti por manos de Andrada alentó la reacción del conjunto local, que acabó remontando en la recta final el gol inicial de Borja Jiménez para cobrar ventaja en la última ronda autonómica del ‘play-off’ (2-1).

El entrenador de los naranjas, Mario Ormaechea, aseguró ayer estar «bastante indignado» por la deriva de un partido que habían encarrilado tras una «primera parte muy buena» en el feudo mallorquín. Sin embargo, el carismático entrenador del bloque ‘miqueler’ lamentó en declaraciones concedidas a Diario de Ibiza que «hacia el minuto 70 el árbitro pitó un penalti que es una falta como una casa, pero no un penalti».

El preparador de los ibicencos reconoció que su jugador Andrada «le da con la mano» a un balón rebotado, pero remarcó que en lance se produjo «fuera del área», como se apreció también en directo en la retransmisión de la Federació de Futbol de les Illes Balears. «Quien quiera lo puede ver por la tele porque lo retransmitieron por ‘streaming’. Yo ya me di cuenta en el campo, porque desde el banquillo me pilló más cerca de esa área y dije, ha sido fuera. Luego dudé porque la pitó de forma tan clara… Pero, qué va, me dijeron que era medio metro fuera del área; lo vi yo y efectivamente», explicó airado sobre la acción que marcó el encuentro de ida.

«Por eso estoy bastante indignado –prosiguió Ormaechea– Esto nos descentró mucho porque estuvimos muy bien en la primera parte. Nos descentró mucho el penalti y a partir de ahí no estuvimos bien. Ellos hicieron el 2-1 en una jugada que llegamos tarde y se nos fue», argumentó el técnico del combinado de Sant Joan, reconociendo que su equipo se echó muy atrás y le perdió la cara al choque en la recta final.

Para Ormaechea, «todo cambia por el penalti porque el equipo estaba bien». «Es increíble que ante la duda pite una pena máxima, se veía claro que como mínimo estaba muy al borde del área. Encima estaba fuera, es patético», ahondó el míster de la Penya Independent, quien también criticó el «ambiente bastante hostil» que recibieron «detrás del banquillo», con «insultos y poca educación». «Tuvimos que aguantar las de caín», subrayó un Ormaechea que de cara al partido de vuelta, el sábado en el Municipal de Sant Miquel (17 horas), hace «un llamamiento a la gente» para que acuda al campo y les ayude a lograr un triunfo que les sitúe en la última ronda por el ascenso.

«Los chicos se lo merecen por la campaña que han hecho. Esto no está perdido, es una eliminatoria de 180 minutos, vamos perdiendo pero quedan 90 más y un gol nos mete. Pedimos el apoyo a la afición ibicenca para que nos ayude porque los chicos se lo merecen», solicitó el técnico.