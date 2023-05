«Correr en Formentera la Media Maratón es todo un privilegio»

La Media Maratón de Formentera 2023 dejó este sábado grandes momentos para el recuerdo y una intensa jornada deportiva que inundó la isla de ambiente, de colorido y de emoción con los miles de corredores que tomaron parte en la prueba reina de 21 kilómetros y en la carrera corta, el 8K Sant Ferran-La Savina.

Al término de la competición, Borja Rodríguez, representante de la Asociación Atlética de Móstoles, se coronó ayer de nuevo, por segunda vez consecutiva, como el gran triunfador en la Media Maratón 2023 y se mostró satisfecho y muy contento por repetir victoria en la cita formenterense.

«Es el segundo año que vengo a correr en la Media Maratón de Formentera y, como siempre, es todo un privilegio. En la carrera he ido todo el rato junto a un compañero hasta el kilómetro 17. A partir de ahí me he visto con fuerzas y he pegado un pequeño ataque con el que me he quedado solo ya hasta el final», detalló el atleta madrileño, antes de señalar sobre su triunfo: «No me lo esperaba tan complicado, la verdad. Me ha sorprendido que me aguantara tantos kilómetros, pero en el atletismo esto puede pasar. He mejorado mi marca del año pasado en dos minutos. Mi objetivo, tras haber ganado el año pasado, era conseguir el récord de la prueba y me he preparado durante todo el año para conseguirlo. Y por suerte ha sido posible. Vine a correr a Formentera por recomendación de un amigo que vino a hacer la de 8 kilómetros y ya me ha enganchado».

El italiano Manuel Molteni, subcampeón en la distancia de los 21 kilómetros, comentó que la experiencia de correr en Formentera había sido para él «bellísima» y que le había gustado mucho el trazado por sus «bonitos paisajes».

«Es mi primera experiencia en Formentera y estoy muy contento porque yo amo Formentera. He corrido bien con Borja hasta llegar al kilómetro 17, pero ahí solo pensaba ya en que me quedaban únicamente cuatro kilómetros más por recorrer para acabar», aseguró el atleta transalpino.

El valenciano Pau Aragó, tercero en la Media Maratón, comentó tras cruzar la meta: «Nunca había corrido aquí. Y la verdad es que es una pasada de carrera, es muy chula. Siempre que nos acoja, repetiremos».

Marina Casals, debut con triunfo

Marina Casals, vencedora en la Media Maratón, estrenó en la Pitiusa sur su palmarés y lo hizo además en una modalidad que, según explicó, no es la suya.

«Es la primera vez que vengo a Formentera. Yo hago triatlón y no había corrido nunca hasta ahora una media maratón. No pensaba en que podía ganar. El recorrido es muy bonito y te ayuda a hacer una buena marca. La impresión ha sido muy buena», afirmó satisfecha.