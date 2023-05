Borja Rodríguez y Marina Casals se coronan en la media maratón de Formentera

Borja Rodríguez, uno de los corredores más jóvenes, volvió a ganar la media maratón de Formentera mejorando su propia marca de 2022 en dos minutos para cruzar la línea de meta en la Savina con un crono de 1.08:53. Desde la salida este corredor de la Asociación Atlética de Móstoles ya marcó las diferencias con el resto aunque le acompañó hasta el kilómetro 17 , pasado es Pujols, el italiano de la ciudad de Como, Manuel Molteni (Gruppo Sportivo Villa Guardi) que cruzó la línea de llega con un tiempo de 1.09:38.

Ambos dominaron desde principio a fin la carrera, marcando un ritmo infernal desde los primeros metros del recorrido que pudieron aguantar muy pocos. Los dos se fueron acompañado y relevando hasta que faltaron cuatro kilómetros para llegar. Entonces el de Móstoles puso el acelerador y el italiano no le pudo aguantar el ritmo.

Ya en la línea de salida del faro de la Mola, Rodríguez se mostró convencido de hacer una buena carrera. La posibilidad de lluvia había desaparecido, tras los chubascos de la mañana, y el viento había amainado: «Creo que este año voy a mejorar el tiempo, me encuentro muy bien», dijo.

El tercer clasificado fue Pablo Aragó con un tiempo de 1.10:50.

El primer clasificado de Formentera, en el quinto puesto de la general, fue Martí Juan del Grup Esportiu Espalmador que fue uno de los participantes que más apoyos y aplausos recibió a lo largo de la carrera.

Clasificación femenina

La primera atleta en llegar a la Savina fue Marina Casal, de 22 años, y que paró el crono en 1.23:18. Esta joven corría por primera vez esa distancia, según desveló al llegar a la línea de meta: «Hago triatlón y lo máximo que corro son 10 o cinco kilómetros, por lo que no me lo esperaba». La estrategia de Marina fue distinta ya que asumía que los 21 kilómetros se podían hacer muy largos: « Al principio iba la quinta, luego me he puesto la cuarta y al final de la bajada (de la Mola) , me he puesto la tercera y en los últimos seis kilómetros y cogido a la segunda y luego ya me puse primera hasta el final».

La segunda en llegar fue Cristina Álvarez, del Skando Running Team, con un tiempo de 1.23:57y le siguió Judit Pujol con 1.24:33.

La otra carrera, del pelotón de los corredores, transcurrió con normalidad, el buen ambiente propio de las pruebas populares tuvo su toque de compromiso social. En este caso fue para el colectivo de ‘Corre amb mi’ de Barcelona que permitió a dos personas con movilidad reducida y que iba en silla de ruedas realizar la maratón. Gus Viera, portavoz del colectivo explicó: «Somos un grupo con un proyecto hace que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de pruebas deportivas y cada vez más salimos más de Barcelona y hemos decidido venir aquí».

Este año no faltó agua, aunque la organización optó por los botellines de plástico para el agua en los puntos de avituallamiento, en algunos de los cuales también había bidones flexibles con bebida isotónica y fruta abundante.