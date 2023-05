El Meeting de Ibiza Toni Bonet 2023 se presenta con una nómina de lujo

El Meeting de Atletismo de Ibiza ‘Toni Bonet’ 2023 inició este viernes la cuenta atrás para la celebración este sábado de una nueva edición de gran calado deportivo, que contará con la participación de hasta un total de once atletas olímpicos en las pistas de Can Misses.

Este emocionante encuentro en la isla de Ibiza con el mejor atletismo nacional e internacional fue presentado en la tarde de ayer en un acto que tuvo lugar en el hotel Vibra Algarb, que reunió a algunas de las estrellas que este sábado se lo dejarán todo durante la disputa de un mitin que este año estrena la categoría World Athletics Continental Tour–Challenger.

En el acto de presentación estuvieron presentes los campeones del Mundo en pista cubierta Mariano García (800 metros) y Cyréna Samba-Mayela (100 metros vallas, aunque en Ibiza competirá en los 800 lisos), el campeón de Europa de 400 metros lisos Óscar Husillos, las plusmarquistas españolas Maribel Pérez (60 metros) y Esther Guerrero (2.000 metros) y la saltadora olímpica de longitud Fátima Diame.

Mariano García, en su intervención, aseguró que Ibiza «es un lugar idílico para empezar la temporada de verano», al tiempo que indicó que espera que hoy le salga «un día maravilloso para correr».

«El objetivo es conseguir una buena marca para ir sumando poco a poco puntos en el World Ranking y así poder estar en el Campeonato del Mundo de Budapest. El año pasado fui campeón del Mundo y de Europa pero este año ni siquiera tengo mínima así que hay que trabajar mucho este verano, empezando por Ibiza, para ir a ese Mundial. Mi objetivo es estar alrededor del 1:46, ya que considero que estoy al 80% de mi nivel máximo», comentó el campeón mundial de los 800 metros.

Cyréna Samba-Mayela, por su parte, explicó: «Lo primero es agradecer el trabajo de esta maravillosa reunión. En la competición quiero disfrutar de esos 100 metros que, aunque no son mi prueba, ya que mi especialidad son las vallas, son una prueba en la que espero rendir al máximo y mejorar mi marca personal. No he competido mucho en España pero conozco la tradición de este país en un deporte como el atletismo, por lo que es un honor estar aquí para disfrutar de uno de sus mítines».

Husillos, a por su primer triunfo en Ibiza

Óscar Husillos, seguidamente, detalló que para él «ya va siendo hora de conseguir la victoria en Ibiza después de dos segundos puestos».

«Esta es una prueba en la que es un honor participar y que siempre intento meter en mi calendario. Ibiza es un lugar ideal como punto de partida a una temporada de éxitos. Además este año está dentro del World Continental Tour y esa es una oportunidad que no podemos desaprovechar», recalcó el campeón europeo de los 400 lisos.

Fátima Diame, asimismo, avanzó sobre su participación: «Hace mucho que no volví a la isla para competir y me encuentro muy bien, aunque hay que tener en cuenta que es la primera competición de la temporada. El estado de forma es muy bueno, según lo que me dicen los entrenamientos, por lo que tengo muchas ganas de estrenar la temporada. Mi entrenador (Iván Pedroso) no me ha dicho qué marca puedo hacer, pero sí que me ha dicho que estoy muy bien de forma».