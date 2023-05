José Fernández Cortina renueva tres años con la UD Ibiza Gasifred y se sacude las 'novias': «No quería escuchar ofertas»

La UD Ibiza Gasifred, campeón de Liga en el grupo 3 de Segunda B de fútbol sala, y José Fernández Cortina han prolongado su vinculación para las tres próximas temporadas, consolidando así la apuesta por el entrenador catalán y evitando el «runrún» de las «novias» que le han salido tras su gran temporada con los ibicencos.

José Fernández cumple su segunda etapa en el banquillo celeste tras un breve paso por El Ejido de Segunda División la pasada campaña. El preparador de 41 años, que ha conducido a los celestes a cantar el alirón en Segunda B, reconoció ayer en la comparecencia celebrada en el restaurante Pago Pago de Platja d’en Bossa que su intención es quedarse muchos años en la isla y se mostró encantado tanto con el club como con el presidente, Juan Ruiz, a quien calificó como «un padre» para él en su estancia en Ibiza.

Ambas partes deseaban el acuerdo. El presidente de la entidad explicó que con el anuncio de la renovación antes del ‘play-off’ de ascenso han tratado de evitar que otros clubes «hostiguen» al entrenador ya que, tras la «espectacular» temporada del equipo, era normal que le salieran «muchas novias». También se pretende «dar tranquilidad» al técnico y a la plantilla de cara al futuro y que, al margen de la categoría en la que estén, puedan «empezar en la temporada que viene». «En la directiva teníamos claro que apostábamos por él y queremos darle continuidad a su trabajo», puntualizó Juan Ruiz.

José Fernández, por su parte, agradeció la confianza del club en su trabajo a largo plazo y reconoció que él mismo le pidió al presidente comunicar su renovación al finalizar la Liga «para dar tranquilidad a la plantilla y evitar el runrún». «Nos pusimos de acuerdo muy rápido. Fui yo el que dije de cerrarlo porque no voy a escuchar nada. No quiero escuchar ofertas, soy feliz aquí y quiero continuar aquí, entonces fue muy rápido. Espero que se nos hagan cortos estos tres años. Eso significará que ha sido intenso y positivo. Espero que sea el inicio de de un largo trayecto juntos porque se está viendo que el club está creciendo a pasos agigantados», argumentó el preparador barcelonés, que considera que el club tiene «mucho margen de mejora» y el reflejo en Balears del Palma Futsal, que esta semana se ha coronado campeón de la Champions de fútbol sala. «Es un club que empezó como nosotros, que también es balear, y es un espejo donde nos podemos reflejar un poquito y seguir trabajando para algún día, no quedar a lo mejor campeones de la Champions, pero sí tener objetivos un poco más altos», subrayó un ambicioso José Fernández, que se marca desafíos como alcanzar algún año la máxima categoría nacional con el conjunto ibicenco.

El técnico catalán admitió que es «feliz» en la isla y que su paréntesis en El Ejido el curso pasado le sirvió «de aprendizaje» para llegar donde está ahora con el Gasifred. «Y si damos el salto a Segunda División, pues ya tener la experiencia necesaria para tener un proyecto serio y con los pies en el suelo», precisó.

En cuanto a su relación con la directiva, se deshizo en elogios hacia todos sus miembros, en especial el presidente. «Para mí Juan es mi presidente, pero es más que eso, tenemos una relación de padre hijo y creo que va a perdurar durante mucho tiempo porque nos entendemos muy fácil. Vemos el fútbol sala muy parecido. Cuando estás en un club es muy difícil entenderte con el presidente con una mirada. Aquí me deja trabajar, que es lo único que yo le he pedido, porque creo que es la mejor manera de que vayamos adelante», confesó.

Fernández también reconoció que su idea, suban o no de categoría, es «mantener al grueso de la plantilla» ya que, en su opinión, «se lo han ganado» como campeones de uno de los grupos más potentes de Segunda B.