España cierra en Ibiza el Mundial Multideporte 2023 en el segundo puesto del ranking del medallero

El Mundial Multideporte de Ibiza 2023 llegó este domingo a su fin con la disputa en Vila de las dos últimas pruebas de su programa de competiciones, el Mundial de Larga Distancia y el Mundial de Aquabike, tras las que España cerró ayer esta cita mundialista ocupando el segundo puesto en el ranking del medallero, solo superada por Francia, después de las medallas de oro de Mario Mola en Duatlón, Cristián Fernández en Acuatlón, la plata de Antonio Benito y el Bronce de Gurutze Frades en Larga Distancia y el bronce de Eva García en Duatlón Cross.

Y es que la ‘Triarmada’ española puso colofón a su participación en la cita ibicenca de la mejor manera posible, con un doblete en la prueba reina, el Mundial de Larga Distancia, donde el manchego Antonio Benito se proclamó subcampeón del mundo y minutos después, Gurutze Frades se colgó el bronce, consiguiendo así su primera medalla mundialista.

Antonio Benito, que debutaba en la especialidad de Larga Distancia, se mostró muy contento, tras cruzar la línea de meta en segunda posición, a pesar de perder la medalla de oro en el último kilómetro siendo adelantado por el francés Clement Mignon.

«Me puse primero al final de la primera vuelta de la carrera a pie y abrí hasta un minuto, pero, poco a poco, el francés me iba recortando y me pilló en el último kilómetro, donde ya no tenía más. Lo he dado todo y por eso estoy contento, porque al final he dado todo lo que tenía dentro», señaló con satisfacción el triatleta español.

El sudafricano Matt Trautman completó el podio junto a Mignon y Benito, mientras que Fernando Zorilla (11º), Pello Osoro (15º), Víctor Arroyo (19º), Eneko Llanos (21º) y Albert Moreno (23º) completaron la participación española masculina en el Larga Distancia.

En categoría femenina Gurutze Frades consiguió en Ibiza su primera medalla en un Campeonato del Mundo. «Lo había preparado bien, venía en forma y las cosas han salido muy bien. No ha sido una carrera fácil, ha sido más duro de lo que pensaba. Este ha sido mi séptimo mundial y después de tantos años me sabe muy bien esta medalla de bronce», indicó la deportista vizcaína.

El oro fue para la francesa Marjolaine Pierre y la plata para la sueca Sara Svensk. Las otras dos representantes españoles entraron también en el Top-10, con Helene Alberdi, sexta, y Anna Noguera, octava.

Más éxitos en Grupos de Edad

En los Grupos de Edad volvieron a cosecharse también este domingo grandes resultados para la delegación española en el Mundial de Larga Distancia y en el Mundial de Aquabike.

El Mundial Multideporte Ibiza 2023 ha sido el primero de los tres grandes eventos internacionales que acogerá España en este año histórico para el triatlón español, ya que en Madrid tendrá lugar la celebración del Campeonato de Europa, del 2 al 4 de junio, mientras que a Pontevedra llegarán los mejores atletas del Mundo en la Gran Final de las Series Mundiales, del 20 al 24 de septiembre.

Un Mundial de Ibiza 2023, de auténtico récord: Seis títulos mundiales en la isla

El Mundial Multideporte de Ibiza 2023 ha hecho historia y se ha convertido en una cita deportiva de auténtico récord, con inscripciones de 62 nacionalidades distintas en representación de los cinco continentes. La isla ha disfrutado de una auténtica fiesta del triatlón en la que se han disputado seis títulos mundiales en diez días entre Santa Eulària, Sant Antoni y Ibiza.