El CD Ibiza se despide de laSegunda RFEF alentando a sus hinchas con esperanza

El CD Ibiza, consumado ya su descenso matemático a Tercera RFEF, ha querido enviar, a través de una carta del club, un mensaje de ánimo a sus socios, abonados, seguidores, simpatizantes y, en general, a todas las personas que siguen a la entidad rojiblanca, alentándoles con la promesa de que seguirán trabajando con el reto de volver a recuperar pronto un lugar dentro de la Segunda RFEF.

«Con dolor y gran pena, decimos hasta pronto a la Segunda RFEF», arrancan diciendo desde el CD Ibiza, antes de continuar: «Desde la junta directiva del club no podemos más que expresar nuestra desilusión por esta triste temporada a todas y cada una de las personas que sienten y viven la pasión rojilla. No hemos estado a la altura de nuestras esperanzas y no hemos podido cumplir con nuestro objetivo. Vosotros y vosotras os merecéis todo lo bueno que podamos daros, algo que durante esta temporada ha llegado con cuentagotas».

El escrito de la entidad que preside Antonio Palma apunta al respecto que, sin embargo, «toca mirar el horizonte» porque «tanto bajar como subir de categoría es parte de la naturaleza de las competiciones en el fútbol».

«Ningún club está exento de descender a lo largo de su historia y esta temporada nos tocó a nosotros. No nos queda más que aceptarlo y seguir», se señala, al tiempo que se suscribe: «Fuera del campo, estamos preparando la próxima temporada para devolver cuanto antes al CD Ibiza a Segunda RFEF. El proyecto de crecimiento de nuestro club está más vivo que nunca. Somos conscientes de que el CD Ibiza es más que 90 minutos por semana del primer equipo. El trabajo día a día con la cantera del club es nuestro máximo orgullo. Este paso atrás no es solo para retroceder, es para coger impulso. Toda nuestra afición se merece que nuestro club y nuestra historia ponga el nombre de Ibiza en lo más alto».

A luchar por lo que se merecen

Igualmente, desde la entidad rojiblanca insisten en dejar claro en su carta que «aprovecharán» esta próxima temporada «para acelerar la reestructuración y profesionalismo del club».

«Continuaremos luchando para que se nos devuelvan las instalaciones que merecemos para que nuestros equipos no padezcan, como ha sido estos dos últimos años, de instalaciones dignas y con buenas condiciones de entrenamiento», manifiestan desde el CD Ibiza, que también subraya: «En esta temporada ha habido dos asignaturas que hemos aprobado con nota: la Copa del Rey y nuestra base. Un oasis de luz en un desierto de sombras. Por nuestros cientos de niños y niñas que disfrutan del fútbol con ilusión cada día, con el escudo del CD Ibiza como piel, por sus familias, por la historia que nos precede, por toda la afición rojilla, por nuestros socios, por nuestros abonados, por nuestros patrocinadores, por toda la isla a la que le brindamos este año un partido histórico en Ibiza, por todos, seguimos».