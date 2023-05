Contreras: «Todo lo que podía salir mal, nos ha salido mal»

Marcos Contreras, entrenador del CD Ibiza, se mostró apenado al acabar el partido contra el Deportivo Aragón y no ocultó su tristeza por el descenso a Tercera de su equipo. El guardameta y técnico del conjunto ibicenco aseguró que el encuentro, tal y como se había desarrollado y terminado, fue «un reflejo y un resumen de todo el año».

«Hemos estado bien por momentos, pero todo lo que podía salir mal, nos ha salido mal. Creo que el arbitraje ha sido también muy dudoso y nos aturde. El equipo se repone, remonta y, en la última jugada, nos mete un tío de chilena, sentado en el suelo, y que, me dicen, que creen que en fuera de juego»», señaló Contreras, antes de manifestar: «Más cosas no nos pueden pasar. Y, al final, cuando todo se está poniendo de esta manera, solo te queda aceptarlo, pensar qué has hecho mal para llegar a esta situación, hacer autocrítica todos en el club, y prepararte para volver más fuerte, que es lo que tenemos que hacer».

En cuanto a si se ve liderando desde el banquillo el nuevo proyecto del CD Ibiza en Tercera División, Marcos Contreras indicó: «No lo he hablado. Teníamos varios escenarios posibles y tocará hablarlo en estos días. A mí gustaría porque me he quedado con ganas de más. Creo que he tenido poco tiempo y que lo voy a hacer bien porque el oficio de entrenador es algo para lo que he nacido. No sé si el club pensará en mí como el futuro entrenador. Lo que sí tengo claro es que tengo un sentimiento de pertenencia muy grande a este escudo y a esta familia, y que yo quiero devolver a este equipo a la Segunda RFEF lo antes posible».